Жители Таиланда отбили кошку у питона

Бой не на жизнь, а на смерть произошел на одной из дорог в Таиланде. Питон решил съесть кошку и атаковал её. К счастью, случайные прохожие оставили его голодным.
Вооруженные палками очевидцы вмешались в схватку и вынудили змею отступить. Кошка набралась сил и дала деру в противоположную от питона сторону.
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