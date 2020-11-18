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Жители Таиланда отбили кошку у питона

Жители Таиланда отбили кошку у питона (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 08:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   кошка   питон   повезло   таиланд   
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Бой не на жизнь, а на смерть произошел на одной из дорог в Таиланде. Питон решил съесть кошку и атаковал её. К счастью, случайные прохожие оставили его голодным.

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Метки: видео   животные   змея   кошка   питон   повезло   таиланд   
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3  комментария
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25k
Антон 22 минуты назад
Обоссался бедный котейка. Но они живучие, должен справиться.
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13k
Alex ASK 6 минут назад
Котя уже лапки вытянул, ещё бы полминуты и всё
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13k
Александр 13 минут назад
Справились... А, может, "...его в квартире терпеть нельзя! Весь фарш на кухне у Дарьи слопал!..."
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