Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие

Если завтра, в результате необъяснимого катаклизма, в России исчезнет всё ядерное оружие, то послезавтра она будет лежать в руинах, а её население резко сократится до нескольких миллионов человек.



Но цивилизованное человечество не оставит без внимания эту страшную трагедию, нет.



Те, кто так думает – злые, бессердечные и циничные люди.



Знайте, что после этого катаклизма по всему цивилизованному миру пройдут массовые марши скорби и памяти по людям, которых тиран довёл до гибели.



Эйфелеву башню подсветят в цвета российского флага.



Пользователи сетей разместят на своих аватарках балалайки и медведей.



На крупнейших концертных площадках США и Европы пройдут шоу, посвящённые памяти почившего российского народа.



Будут петь лучшие группы, Стинг споёт "Рашенз ловед чилдрен ту" и стадион засветится экранами тысяч мобильников.



Хиллари Клинтон заявит, что сегодня она и вся её семья – русские. Те, настоящие, русские, которые пытались предотвратить эту катастрофу, но, увы, не успели (слёзы крупным планом с трёх камер).



Резко станет модным всё русское. Парижские Дома моды выпустят "русские" коллекции, а в лучших ресторанах пройдут недели русской кухни.



Все книги русских классиков будут переизданы ведущими издательствами под рубрикой ЮНЕСКО «Памятники исчезнувших цивилизаций».



Голливуд снимет блокбастер "Вынужденная мера" о событиях по уничтожению РФ, в котором будет и рыдающий над кнопкой капрал Коллинз: "Нет, я не могу!", и лейтенант Джонсон, который, еле сдерживая слёзы, кричит: "Это, мать его, приказ, капрал! Надо, Джонни! Ради твоей жены Сьюзи, ради твоих малышей, ради твоей собаки – разве они не достойны того, чтобы жить в безопасном мире?!»



Рыдая, они нажмут кнопку вместе.



Потом фильм покажет, как солдаты НАТО самоотверженно вытаскивают из оплавленных руин российских детей, рискуя получить смертельную дозу радиации, и кто-то её обязательно получит и будет минут десять умирать на экране со светлой улыбкой и словами: "Надеюсь, эти дети, когда вырастут, построят на островах Ледовитого океана Новую Свободную и Демократическую Россию!"



Все СМИ печально и строго объяснят западному обывателю, что это, конечно, ужасно, но иначе было никак.



По всем мировым каналам покажут найденную в Секретном Кремлёвском Бункере нечёткую видеозапись, на которой Путин и Шойгу, адски хохоча, открывают ядерный чемоданчик, но не успевают, буквально, секунду.



"Мы успели в последний момент!" – сурово объяснят американские эксперты и аналитики. И все зрители охотно поверят.



Через пять лет кто-то из отставных генералов Пентагона признается, что Россия не собиралась нападать, что видео было поддельное, что удар США был превентивным и что ему, как человеку, чертовски жаль этих русских, но, как военному, нет.



«Ядерное оружие русских как внезапно пропало, так могло и так же внезапно появиться, вы поймите!» – пояснил он.



Пара сотен антиглобалистов обязательно устроят в знак протеста сидячие демонстрации у «Макдональдса».



«Гринпис» обвинит транснациональные корпорации в сокращении ареала обитания сибирских медведей, а «Хьюман райтс вотч» решительно выступит против охоты топ-менеджеров «Шелл» и «Экссон» на незарегистрированных сибиряков с геликоптеров.



В ООН выступит новый президент США и торжественно скажет, что мир пережил ужасную трагедию, сравнимую с трагедией Второй Мировой, когда мир потерял несколько десятков миллионов человек из-за агрессивности Сталина. И что теперь мир потерял свыше ста миллионов россиян из-за агрессивности Путина.



– Вам разве этого мало? Может быть, уже хватит невинных жертв? – патетично воскликнет президент. – Может быть, миру пора измениться?



ООН единогласно примет резолюцию о том, что любая критика в адрес США отныне приравнивается к угрозе существованию Мира и Человечества.



И где-то в заснеженных степях под Херсоном, будут жаловаться на очередное урезание пайков и на очередную эпидемию холеры, несчастные и никому ненужные свидомиты, обитающие в своих резервациях.



А ещё через двадцать лет на острове в Ледовитом океане, в заброшенной холодной шахте, несколько пытливых людей, при помощи деталей реактора ржавого ледокола «Арктика», старого ноутбука и какой-то матери – соберут машину времени и отправятся в американское 4 июля 1776 года. Они прихватят с собой компактную водородную бомбу в двадцать мегатонн, чтобы асимметричным и незабываемым салютом отметить подписание Декларации Независимости США, где-нибудь в районе разлома Сан-Андреас.