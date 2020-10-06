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Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие

Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие (1 видео)

Автор:
06 октября 2020 18:20
Метки: армейские истории   постапокалипсис   рассказ   русские исчезли   сарказм   юмор   ядерное оружие   

Если у России исчезнет все ядерное оружие, мгновенно, ее ждет только одно будущее. Жесткие последствия оного можно узнать в этом ролике. Реакция Европы и США. Автор - Green Tea (Зелёный Чай).

Александр Клишин

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Если завтра, в результате необъяснимого катаклизма, в России исчезнет всё ядерное оружие, то послезавтра она будет лежать в руинах, а её население резко сократится до нескольких миллионов человек.

Но цивилизованное человечество не оставит без внимания эту страшную трагедию, нет.

Те, кто так думает – злые, бессердечные и циничные люди.

Знайте, что после этого катаклизма по всему цивилизованному миру пройдут массовые марши скорби и памяти по людям, которых тиран довёл до гибели.

Эйфелеву башню подсветят в цвета российского флага.

Пользователи сетей разместят на своих аватарках балалайки и медведей.

На крупнейших концертных площадках США и Европы пройдут шоу, посвящённые памяти почившего российского народа.

Будут петь лучшие группы, Стинг споёт "Рашенз ловед чилдрен ту" и стадион засветится экранами тысяч мобильников.

Хиллари Клинтон заявит, что сегодня она и вся её семья – русские. Те, настоящие, русские, которые пытались предотвратить эту катастрофу, но, увы, не успели (слёзы крупным планом с трёх камер).

Резко станет модным всё русское. Парижские Дома моды выпустят "русские" коллекции, а в лучших ресторанах пройдут недели русской кухни.

Все книги русских классиков будут переизданы ведущими издательствами под рубрикой ЮНЕСКО «Памятники исчезнувших цивилизаций».

Голливуд снимет блокбастер "Вынужденная мера" о событиях по уничтожению РФ, в котором будет и рыдающий над кнопкой капрал Коллинз: "Нет, я не могу!", и лейтенант Джонсон, который, еле сдерживая слёзы, кричит: "Это, мать его, приказ, капрал! Надо, Джонни! Ради твоей жены Сьюзи, ради твоих малышей, ради твоей собаки – разве они не достойны того, чтобы жить в безопасном мире?!»

Рыдая, они нажмут кнопку вместе.

Потом фильм покажет, как солдаты НАТО самоотверженно вытаскивают из оплавленных руин российских детей, рискуя получить смертельную дозу радиации, и кто-то её обязательно получит и будет минут десять умирать на экране со светлой улыбкой и словами: "Надеюсь, эти дети, когда вырастут, построят на островах Ледовитого океана Новую Свободную и Демократическую Россию!"

Все СМИ печально и строго объяснят западному обывателю, что это, конечно, ужасно, но иначе было никак.

По всем мировым каналам покажут найденную в Секретном Кремлёвском Бункере нечёткую видеозапись, на которой Путин и Шойгу, адски хохоча, открывают ядерный чемоданчик, но не успевают, буквально, секунду.

"Мы успели в последний момент!" – сурово объяснят американские эксперты и аналитики. И все зрители охотно поверят.

Через пять лет кто-то из отставных генералов Пентагона признается, что Россия не собиралась нападать, что видео было поддельное, что удар США был превентивным и что ему, как человеку, чертовски жаль этих русских, но, как военному, нет.

«Ядерное оружие русских как внезапно пропало, так могло и так же внезапно появиться, вы поймите!» – пояснил он.

Пара сотен антиглобалистов обязательно устроят в знак протеста сидячие демонстрации у «Макдональдса».

«Гринпис» обвинит транснациональные корпорации в сокращении ареала обитания сибирских медведей, а «Хьюман райтс вотч» решительно выступит против охоты топ-менеджеров «Шелл» и «Экссон» на незарегистрированных сибиряков с геликоптеров.

В ООН выступит новый президент США и торжественно скажет, что мир пережил ужасную трагедию, сравнимую с трагедией Второй Мировой, когда мир потерял несколько десятков миллионов человек из-за агрессивности Сталина. И что теперь мир потерял свыше ста миллионов россиян из-за агрессивности Путина.

– Вам разве этого мало? Может быть, уже хватит невинных жертв? – патетично воскликнет президент. – Может быть, миру пора измениться?

ООН единогласно примет резолюцию о том, что любая критика в адрес США отныне приравнивается к угрозе существованию Мира и Человечества.

И где-то в заснеженных степях под Херсоном, будут жаловаться на очередное урезание пайков и на очередную эпидемию холеры, несчастные и никому ненужные свидомиты, обитающие в своих резервациях.

А ещё через двадцать лет на острове в Ледовитом океане, в заброшенной холодной шахте, несколько пытливых людей, при помощи деталей реактора ржавого ледокола «Арктика», старого ноутбука и какой-то матери – соберут машину времени и отправятся в американское 4 июля 1776 года. Они прихватят с собой компактную водородную бомбу в двадцать мегатонн, чтобы асимметричным и незабываемым салютом отметить подписание Декларации Независимости США, где-нибудь в районе разлома Сан-Андреас.

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Метки: армейские истории   постапокалипсис   рассказ   русские исчезли   сарказм   юмор   ядерное оружие   
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2k
Варяг 3 часа назад
А что будет, если у США исчезнет ядерное оружие?
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2k
x3matic Варяг 3 часа назад
Закончаться все войны на этой планете.
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−32
anton.s.davydov 36 минут назад
Что за несусветная тупость? Что за идиотский голос у диктора и абсолютно неконтекстная реклама?
В песнях бузовой больше смысла
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−4
Вася с ложкой Час назад
Вау !! А где можно подкупить такой травки .Херасе как штырит
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28k
Юр21 Час назад
Если вдруг у России исчезнет ядерное оружие то на месте США по оплавленному песку ветер будет гонять радиоактивную пыль. Наше ядерное оружие может исчезнуть только в одном направлении!
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Если у России исчезнет весь арсенал - Китай не допустит бомбёжки РФ. Да и кому нужны радиоактивные несметные богатства.
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3k
Рафаэль 2 часа назад
Афтор, ты не найдешь здесь сочувствия и лайков. Посмотри на адрес домена- "net". это значит ресурс на 70-80% русофобский, здесь пасутся несогласные креаклы и украинцы из информационных войск https://pikabu.ru/story/informatsionnyie_voyska_ukrainyi__kassad__7106221https://pikabu.ru/story/informatsionnyie_voyska_ukrainyi__kassad__7106221 задача которых нейтрализовывать любой позитив происходящий в России. но и такие попытки как твоя тоже не будут безнаказанными- дизеля и едкие комменты гарантированы...
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139k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Если бы у пиндосов сейчас был гиперзвук они бы это сделали.
Но Россия же не выродки пендоские, хотя есть прекрасная возможность лет 10.
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9k
Лехахуторской 3 часа назад
Не смешно.
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2k
Voland 3 часа назад
Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие
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570
Серый Мех 3 часа назад
Вот если в результате катаклизма изчезнут такие дол..бы, то ядерное оружие никому не понадобится. Не только в России исчезнут, во всём мире.
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3k
Алексей 3 часа назад
Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие
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2k
Варяг 3 часа назад
Я думаю если бы у бабки был бы половой член, она была бы дедом!
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2k
Варяг 3 часа назад
Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие
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999
Олег 3 часа назад
Это конечно вымышленный сценарий, но если бы у СССР атомная бомба появилась на несколько лет позже, мир был бы совсем другим. И многое из вышесказанного было бы реализовано.
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2k
x3matic 3 часа назад
Да все к этому и идет.Просто так что ли пиндосы отрабатывают ядерные удары по России?
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35k
Нанук Паналык 4 часа назад
Вот что будет если в России мгновенно исчезнет все ядерное оружие
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16k
Delhana Нанук Паналык 3 часа назад
Тю, так этож твой каммент, чувак. Не узнал?
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3k
[email protected]@bux 4 часа назад
Ядерную войну начнет та страна, которая разработает эффективное средство нейтрализации радиации. Кто победит в этой гонке, тому достанется весь пустой мир.
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10k
Иван Васильевич [email protected]@bux 3 часа назад
Радиация после ядерного удара, как мне кажется - это последнее что должно волновать человечество, учитывая количество ядерного арсенала, накопленного на планете. После массированного удара друг по другу хотя-бы двух из участников "ядерного клуба", планета в принципе может прекратить своё физическое существование. Биологическая жизнь как минимум.
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7k
arhshed [email protected]@bux 3 часа назад
Средства для нейтрализации нужно где-то из чего-то производить. А наиболее кучно лететь будет именно по промышленным и логистическим центрам.
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4k
RomaXz 4 часа назад
Автор, пришли, пожалуйста то, что ты куришь. Я тоже хочу такие галлюцинации
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3k
uutb RomaXz 3 часа назад
Там, пожалуй что-то потяжелей, чем "то-что-курят"
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7k
ГородДомов RomaXz 3 часа назад
трава "НОВИЧОК"
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