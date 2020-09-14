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Один из самых запоминающихся прыжков в высоту

Один из самых запоминающихся прыжков в высоту (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 08:41
Сообщество : Спорт
Метки: видео   неудача   прыжок   спорт   спортсмен   фейл   шест   
2873
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На соревнования по прыжкам через перекладину один из спортсменов немного не рассчитал и удивил всех присутствующих рядом людей.

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Метки: видео   неудача   прыжок   спорт   спортсмен   фейл   шест   
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7  комментариев
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19k
Сибиряк 3 часа назад
ну и чего тут смешного, больно же человеку
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1k
agentfsb Час назад
Я это видео в Солянке выложил, а ты пост замутил.
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263
С миру по нитке Час назад
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86k
сапер Водичка Час назад
В яблочко...........
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Это звук чего был, трубы или башки???
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1k
Роман Гамзалиев 3 часа назад
Как в колоколе звон ....
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7k
Vacony 3 часа назад
и что тут такое ? этот тот случай, когда я точно скажу - я могу так же
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Picard

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