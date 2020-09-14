Один из самых запоминающихся прыжков в высоту

На соревнования по прыжкам через перекладину один из спортсменов немного не рассчитал и удивил всех присутствующих рядом людей.
Очень звонко получилось.
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