Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и... Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике... Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло В нью-йоркской подземке обнаружили тайную мужскую "берлогу" В нью-йоркской подземке обнаружили тайную мужскую "берлогу" Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё 15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Мемы из уст Сенсея Мемы из уст Сенсея История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" Вдруг, откуда ни возьмись, появился Вдруг, откуда ни возьмись, появился Фотоподборка Фотоподборка 22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье 22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье Как «умирает» техника по всему миру Как «умирает» техника по всему миру Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием ЕГЭ и получила 100 баллов Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Человек-торпеда или побег на акваскутере, история Берндта Боеттгера Человек-торпеда или побег на акваскутере, история Берндта Боеттгера Доброе утро Иркутск. 1990 год. Крис Ниденталь в Иркутске и на Байкале Доброе утро Иркутск. 1990 год. Крис Ниденталь в Иркутске и на Байкале «Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии «Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок... Киллер спас бывшего футболиста от жены Киллер спас бывшего футболиста от жены
Новое > Видео 
Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ

Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 16:36
Метки: Врачь   медицинский   открытое   письмо   работник   сми   
619
1
1
Это письмо произвело впечатление на органы здравоохранения не только Бельгии, но и всего мира. Его текст может относиться к любому случаю, когда государства блокируют своих граждан, вместо того, чтобы предоставлять людям свободу и позволять медицинским работникам выполнять основную работу по смягчению последствий болезней.
На данный момент его подписали 394 врача, 1340 квалифицированных медицинских работников и 8 897 граждан.

Источник:

Метки: Врачь   медицинский   открытое   письмо   работник   сми   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Здоровье это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или других физических нарушений”

Министр здравоохранения Бельгии - Мэги де Блок

Здоровье это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или других физических нарушений” Министр здравоохранения Бельгии - Мэги де Блок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
301
RealNo 18 минут назад
Вот ссылка на оригинал самого письма: https://docs4opendebate.be/en/open-letter/https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тёплый Ламповый Полчаса назад
УРА! Это в очередной раз подтверждает, что занимают должности в здравохранении коррупционеры и неучи, которые сеют панику и наживаются продавая плацебо. Экономика не резиновая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria 45 минут назад
Я ЭТО не подпишу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu Час назад
вот интересно кому и зачем это надо. в чём цель то???

читаешь каждый день ужастики, а на улице всё норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
2k
Max Lu Izrin Maria 11 минут назад
ну это я слышал и весной мы все это послушали и поняли. тогда например поднялась тема количества коек в германиии, которых и так хватало и стало ещё больше. с того времени все они не понадобились,а тревогу бьют до сих пор
интересны были бы числа,а именно сколько людей переболело... не только те кто тест прошёл,а те кто с лёгкими симптомами или вообще без них. ну серьёзно. вирус у нас уже с начала года, во время пандемии даже маска не нужна была. ну за это время я бы его где-то подхватил бы, если уж вирус такой заразный. у нас есть ресторан рядом где все без маски (видать разрешено, висит какой листок что на нашей земле это не обязательно и видать верно, т.к. ресторан не прикрыли). ресторан очень хороший и в любой момент там более 70ти посетителей. ну он должен стать hotspot, но нет. сам я с начала года на пальцах одной руки могу перечилсить случаи короны среди знакомых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu AlekseiTFS 9 минут назад
нет. я не хочу носить маску, но ношу где надо. меня это не тревожит, т.к. я её ношу только в магазинах,а это минут 20 в день, если я туда в этот день пойду. во многих местах уже с людьми переглянешься и её снимаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Max Lu 4 минуты назад
А где надо я так понимаю - за вас дядя решил.
Да этот барановирус побил все мыслимые и не мыслемые барьеры. Все труды,написанные профессурой, по распространению вирусной инфекции уже НЕ работают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Max Lu 4 минуты назад
Вот по франции
Вот по франции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu AlekseiTFS 52 секунды назад
я ж сказал что меня пока это сильно не бесит, т.к. не сильно мешает. конечно это за меня решили, так же как и решили что я должен платить налог и не ходить голым по улице и т.д. я не говорю то они правы, всё что слышно у нас в новостях это цифры и объяснение почему они падают или почему они поднимаются и всякие новые бредовые идеи... и это каждый день!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Под оригинальным письмом ещё порядка 50 ссылок на труды в подтверждении сказанного.
Голосу разума противостоит мощная система и продажные СМИ.
На стороне человека разумного сейчас пожалуй только ютуб трансляции и остались. Протесты идут по всему миру Лондон, Германия,Франция .

Под оригинальным письмом ещё порядка 50 ссылок на труды в подтверждении сказанного. Голосу разума противостоит мощная система и продажные СМИ. На стороне человека разумного сейчас пожалуй только ютуб трансляции и остались. Протесты идут по всему миру Лондон, Германия,Франция .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria AlekseiTFS 39 минут назад
"По всему миру" идут и религиозные войны.
И что?
Вы серьёзно согласны положить жизнь за утвержедние, например, что Бог не ЕДИНЫЙ, а ТРИЕДИНЫЙ?
Носите маски в общественных местах!
Это не очень дорого. Даже если это помогает совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ.
Никто не знает, где та соломинка, которая сломает спину верблюду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Izrin Maria 18 минут назад
Секта свидетелей святой маски, да таскай ты на хлебале свою маску, на жопе, вместо прокладки, тебя это не спасёт. Не трогайте нормальных людей своим идиотизмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1558100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Прикольные и смешные картинки
1
9
Прикольные и смешные картинки
Эти дизайнеры - просто гении!
17
78
Эти дизайнеры - просто гении!
﻿
Набирающие популярность
ИК 89: жизнь за решёткой в тюрьме Днепропетровска
0
4
ИК 89: жизнь за решёткой в тюрьме Днепропетровска
Красивейшая река Pine River с высоты 50м. Австралия, Квинсленд
0
5
Красивейшая река Pine River с высоты 50м. Австралия, Квинсленд
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#животные#австралия#картинки#СССР#коты#собаки#gif#красиво
#фото#прикол#россия#яавтор#прикольные#актеры#позитив#фотографии#еда#насекомые
#история#интересно#природа#кино#интересное#дети#смешные#на различный вкус#комментарии#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться