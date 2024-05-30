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Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на предвыборном митинге

Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на предвыборном митинге

Автор:
30 мая 2024 08:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Мексика   киллер   криминал   нападение   убийство   
1840
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В Мексике политик был убит во время встречи с избирателями. Неизвестный приблизился к нему сзади и произвел несколько выстрелов.

Кандидата в мэры в мексиканском штате Герреро застрелили во время встречи с избирателями

Политик шел вдоль своих сторонников, расположившихся на баскетбольной площадке, когда сзади к нему приблизился неизвестный и произвел по меньшей мере 16 выстрелов в затылок.

За время избирательной кампании в штате Герреро было убито 5 кандидатов на должность мэров городов и один соискатель депутатского кресла.

С прошлого лета в Мексике убиты 82 человека, связанные с избирательными процессами, из них 34 — кандидаты на местные должности.

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Метки: Видео   Мексика   киллер   криминал   нападение   убийство   
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8  комментариев
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9k
Ntvl 2 часа назад
не договорился с нарко кортелями
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185
Aleksandr Ivanov 52 минуты назад
Джунгли какие то
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
16 выстрелов??????
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−6
4k
Алекс Лом 2 часа назад
Вот это вот политическая гонка , интересно американские выборы будут так же весело проходить.
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Себастьян Перейра
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