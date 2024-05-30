Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на предвыборном митинге

Кандидата в мэры в мексиканском штате Герреро застрелили во время встречи с избирателями

Политик шел вдоль своих сторонников, расположившихся на баскетбольной площадке, когда сзади к нему приблизился неизвестный и произвел по меньшей мере 16 выстрелов в затылок.

За время избирательной кампании в штате Герреро было убито 5 кандидатов на должность мэров городов и один соискатель депутатского кресла.

С прошлого лета в Мексике убиты 82 человека, связанные с избирательными процессами, из них 34 — кандидаты на местные должности.