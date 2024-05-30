Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на предвыборном митинге

В Мексике политик был убит во время встречи с избирателями. Неизвестный приблизился к нему сзади и произвел несколько выстрелов.
Кандидата в мэры в мексиканском штате Герреро застрелили во время встречи с избирателями
Политик шел вдоль своих сторонников, расположившихся на баскетбольной площадке, когда сзади к нему приблизился неизвестный и произвел по меньшей мере 16 выстрелов в затылок.
За время избирательной кампании в штате Герреро было убито 5 кандидатов на должность мэров городов и один соискатель депутатского кресла.
С прошлого лета в Мексике убиты 82 человека, связанные с избирательными процессами, из них 34 — кандидаты на местные должности.
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Во-вторых, из чего стреляли? Я просто не рассмотрел.