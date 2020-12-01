Поймай меня, если сможешь: озорной пес отказался возвращаться с хозяином домой

Житель США Тейлор Рид опубликовал забавное видео со своим игривым псом по кличке Уилсон, который любит погулять подольше. Животное не желало возвращаться домой с прогулки и заставило хозяина погоняться за собой.
Камера наблюдения запечатлела мужчину, пытающегося поймать своего очень свободолюбивого питомца. Не хватает только музыки из «Шоу Бенни Хилла».
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