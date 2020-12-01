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Поймай меня, если сможешь: озорной пес отказался возвращаться с хозяином домой

Поймай меня, если сможешь: озорной пес отказался возвращаться с хозяином домой (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 08:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   прикол   собака   юмор   
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Житель США Тейлор Рид опубликовал забавное видео со своим игривым псом по кличке Уилсон, который любит погулять подольше. Животное не желало возвращаться домой с прогулки и заставило хозяина погоняться за собой.

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Метки: видео   животные   прикол   собака   юмор   
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4  комментария
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4k
SSD Час назад
Нельзя догонять собаку, можно только убегать, мне так кинолог говорил.... а то всегда будешь за ней бегать, т.к для нее это довольно прикольная игра, а собаки от игр балдеют.
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159
wormy Минуту назад
В сети еще видел версию с наложенной музыкой из Бенни-Хилла. Эффект получается в два раза сильнее
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1k
Digektor Полчаса назад
Может он с пёселем просто игрался?
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Mr.Adamson

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