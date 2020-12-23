Мужчина не купил своей собаке косточку и пожалел об этом

Порой, когда человек видит последствия разрушений, которые устроила его оставленная без присмотра собака, он не знает, смеяться ему или плакать. Однако как можно на неё по-настоящему злиться?!
Когда не купил собаке косточку. Присутствует ненормативная лексика.
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