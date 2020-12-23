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Мужчина не купил своей собаке косточку и пожалел об этом

Мужчина не купил своей собаке косточку и пожалел об этом (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 10:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   паспорт   прикол   реакция   собака   
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Порой, когда человек видит последствия разрушений, которые устроила его оставленная без присмотра собака, он не знает, смеяться ему или плакать. Однако как можно на неё по-настоящему злиться?!

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Метки: видео   животные   паспорт   прикол   реакция   собака   
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Провокатор Час назад
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