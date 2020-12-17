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Неожиданное нападение дракона на пса

Неожиданное нападение дракона на пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 10:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   дракон   испуг   прикол   реакция   собака   юмор   
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Хозяин пса облачился в костюм ростовой куклы дракона и неожиданно выбежал к дремлющему питомцу. Четвероногий друг увидел приближающееся к нему грозное чудище и был вынужден спасаться бегством.

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Метки: видео   дракон   испуг   прикол   реакция   собака   юмор   
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Егор Час назад
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SSD 13 минут назад
Щенок. Через годик хернет с перепугу за ногу)
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Olga Raudis 19 минут назад
Когда хозяин - идиот...
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Forestdude

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