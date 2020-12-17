Неожиданное нападение дракона на пса

Хозяин пса облачился в костюм ростовой куклы дракона и неожиданно выбежал к дремлющему питомцу. Четвероногий друг увидел приближающееся к нему грозное чудище и был вынужден спасаться бегством.
Лежишь себе на полу, никого не трогаешь и вдруг...
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