FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9089 постов • 1129 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Лошадь вынудила свою наездницу принять незапланированные водные процедуры

Лошадь вынудила свою наездницу принять незапланированные водные процедуры (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 08:07
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лошадь   наездница   прикол   реакция   юмор   
406
1
1
Лошадь услышала сообщающие о скорой кормежке звуки и прискакала за любимым лакомством. Катать юную наездницу больше не входило в планы животного, поэтому оно избавилось от девушки на повороте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   лошадь   наездница   прикол   реакция   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
ГородДомов 2 часа назад
ах.. ахренеть
ах.. ахренеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140k
Павел 7 минут назад
Лошадь вынудила свою наездницу принять незапланированные водные процедуры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу Пёс в последний момент передумал прыгать в воду Пёс в последний момент передумал прыгать в воду Собака сыграла в догонялки с курицей Собака сыграла в догонялки с курицей Пёс против назойливого тиктокера Пёс против назойливого тиктокера Полицейские лошади испугались нарисованного на дороге флага ЛГБТ Полицейские лошади испугались нарисованного на дороге флага ЛГБТ
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

508598



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
6
209
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
1
168
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тувинцы в армии: норма или исключение?
0
38
Тувинцы в армии: норма или исключение?
Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их
2
25
Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дизайн#настроение#сша#gif#мир#день в истории
#фото#интересно#прикольные#картинки#позитив#на различный вкус#девушки#происшествие#яавтор
#прикол#история#СССР#люди#смешные#коронавирус#забавно#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться