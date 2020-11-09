Лошадь вынудила свою наездницу принять незапланированные водные процедуры

Лошадь услышала сообщающие о скорой кормежке звуки и прискакала за любимым лакомством. Катать юную наездницу больше не входило в планы животного, поэтому оно избавилось от девушки на повороте.
У меня обед, а ты пока поплавай.
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