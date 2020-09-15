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Мужчина залил голову раствором и застрял

Мужчина залил голову раствором и застрял (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 11:49
Метки: видео   забор   раствор   слабоумие и отвага   спасение   
159
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1
На что готовы люди ради славы? Оказывается, на многое. Например этот мужчина решил закрепить свою голову в стене с помощью раствора. Когда раствор застыл пришлось звать на помощь товарищей.

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Метки: видео   забор   раствор   слабоумие и отвага   спасение   
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6  комментариев
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2k
Черчек 42 минуты назад
Зря вытащили, отличный памятник долбоëбам бы получился.
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16k
SerGProS 17 секунд назад
Осталось не ясным - НАУХА?!
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55k
Viktor 19 минут назад
Чё за раствор у дебила так быстро схватился, гипсовый?
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25k
Игорь 24 минуты назад
Очень уж смелый поступок! Чувак не смотрит телевизор что-ли? Не знает что вокруг полно дровосеков. Или он как бы намекает своим поступком?
Очень уж смелый поступок! Чувак не смотрит телевизор что-ли? Не знает что вокруг полно дровосеков. Или он как бы намекает своим поступком?
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3k
Stray Полчаса назад
Сколько интеллекта на этом лице
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7k
ГородДомов Полчаса назад
Его имя Е.б.лантий Страус Стеновой !. Его вытащили из стены . а могли бы и в попу вые..ть
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