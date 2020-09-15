Мужчина залил голову раствором и застрял

На что готовы люди ради славы? Оказывается, на многое. Например этот мужчина решил закрепить свою голову в стене с помощью раствора. Когда раствор застыл пришлось звать на помощь товарищей.
Что творится в голове у таких людей?
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Метки: видео забор раствор слабоумие и отвага спасение
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