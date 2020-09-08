FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8633 поста • 1101 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Неравнодушный мужчина спас провалившихся в канализацию птенцов

Неравнодушный мужчина спас провалившихся в канализацию птенцов (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 07:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   москва   птенцы   птицы   спасение   утка   утята   
812
1
1
Идущая со своим выводком утка заметила, как один из птенцов провалился в канализацию. Птица решила вернуться за ним, однако как только пернатая мамаша подошла к решетке, остальные утята тоже провалились.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   москва   птенцы   птицы   спасение   утка   утята   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Батончик с маком 2 часа назад
хоть бы спасибо прокрякала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Летучий Мыш 24 минуты назад
Последний не провалился, а зрелищно так сиганул вниз, будто мастер спорта по прыжкам в воду)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Manul 24 минуты назад
респект.. Отдельную джакузи в раю этому человеку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
americos 36 минут назад
Победитель 1996 года
Подтверждено Дарвиновской комиссией
31 августа 1995 года, Египет

Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата никто из них, как установила полиция, не умел плавать полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течение. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.

Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек 45 минут назад
Мамаша растеряша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serj81 49 минут назад
Последний вроде снова провалился в другую решетку на 39-41с, утка и кругами снова заходила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
823
Oggych Час назад
А тот кто снимал сначала просто продолжал снимать ? Или это он и был потом. Просто он так хладнокровно все снял и даже не рванулся чтобы помочь , что возникают сомнения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Serega Tim 2 часа назад
а мужика кто теперь достанет, он не вылез))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
котегRUS 2 часа назад
Плюс Мужику в карму!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
............ 2 часа назад
ну мамаша..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото) Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото) Утиное семейство чудом избежало гибели Утиное семейство чудом избежало гибели Домашняя утка приняла в семью 10 осиротевших утят Домашняя утка приняла в семью 10 осиротевших утят Орланы и беркут устроили охоту на утку Орланы и беркут устроили охоту на утку Самка лебедя не бросила своего попавшего в ловушку партнера Самка лебедя не бросила своего попавшего в ловушку партнера Жители Москвы помогли уткам перейти дорогу Жители Москвы помогли уткам перейти дорогу
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

908536



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
56
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
Как выглядит космос на самом деле
3
111
Как выглядит космос на самом деле
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
0
18
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
4
34
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
1
28

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#подборка#новости#белоруссия#знаменитости#в мире#китай#путешествия
#юмор#интересно#интересное#россия#школа#дизайн#настроение#дети#пдд#реакция
#факты#история#кино#картинки#актеры#дтп#природа#искусство#позитив#ребенок

На что жалуетесь?

Вернуться