Неравнодушный мужчина спас провалившихся в канализацию птенцов

Идущая со своим выводком утка заметила, как один из птенцов провалился в канализацию. Птица решила вернуться за ним, однако как только пернатая мамаша подошла к решетке, остальные утята тоже провалились.
Глава утиного семейства, прокладывающая маршрут мимо решёток водослива, потеряла одного детёныша. Пернатая мамаша допустила ошибку, когда решила вернуться к опасному месту, чтобы помочь птенцу и в итоге всё её многочисленное потомство последовало за первым утёнком и провалилось сквозь решётку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Утиное семейство чудом избежало гибели
- Самка лебедя не бросила своего попавшего в ловушку партнера
- Обожающие горох утки поглощают его с впечатляющей скоростью
- Домашняя утка приняла в семью 10 осиротевших утят
- Жители Москвы помогли уткам перейти дорогу
Новости партнёров
Загрузка...
Подтверждено Дарвиновской комиссией
31 августа 1995 года, Египет
Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата никто из них, как установила полиция, не умел плавать полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течение. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.
Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.