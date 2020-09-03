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Офицер полиции Майами спас запертого на жаре в машине щенка

Офицер полиции Майами спас запертого на жаре в машине щенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   жара   животные   полицейский   полиция   спасение   щенок   
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Жизнь маленького щенка была спасена благодаря очень внимательному полицейскому. Полиция города Майами опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором офицер Шерри Ховард разбивает окно машины, чтобы спасти щенка, замеченного внутри.

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Метки: видео   жара   животные   полицейский   полиция   спасение   щенок   
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El Niño Полчаса назад
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