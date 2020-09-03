Офицер полиции Майами спас запертого на жаре в машине щенка

Жизнь маленького щенка была спасена благодаря очень внимательному полицейскому. Полиция города Майами опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором офицер Шерри Ховард разбивает окно машины, чтобы спасти щенка, замеченного внутри.

Женщине пришлось разбить стекло после неудачной попытки открыть автомобиль проволокой. Затем она напоила щенка из бутылки с водой.