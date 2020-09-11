Пешеходы осыпали тумаками грабителя и его подругу

Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине...

Бдительный сосед помешал сделать из одной московской квартиры шесть

15 фотодоказательств того, что далеко не все рождаются с задатками...

Не хочу пускать мужчину жить к себе

Просто гифки, всякие и разные

Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину

Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о...

Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ

О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает....

Прикольные и смешные картинки

Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн»

Шестёрка из Мекленбурга: дерзкий побег смертников из супертюрьмы

Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на...

Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным

Он обожал драки и скандалы, благодаря этому стал артистом и сыграл...

Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно...

Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но...

23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным