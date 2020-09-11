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Пешеходы осыпали тумаками грабителя и его подругу

Пешеходы осыпали тумаками грабителя и его подругу (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 08:05
Метки: бразилия   видео   грабитель   ограбление   смартфон   
849
1
1
В Бразилии грабитель пожалел, что попытался отобрать смартфон у случайного прохожего на улице. В объектив камеры наблюдения попал момент с наказанием негодяя.

Источник:

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Метки: бразилия   видео   грабитель   ограбление   смартфон   
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10  комментариев
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18k
Батончик с маком Час назад
почти как в ералаше. обучение бегу по бразильской системе
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2k
ишты 7 минут назад
Не в тот район пацанчег заехал...
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5k
Николай 12 минут назад
Ай молодца...
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11k
Inlex 24 минуты назад
баба спортивно так убегает, видать не впервой
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Миссия не выполнима 99
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23k
parallax 43 минуты назад
Думаю только отрубание рук спасёт Бразилию от этих утырков.
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12k
Ligov Час назад
Сурово, но справедливо...
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32k
AGM 2 часа назад
бабе надо было подножку подставить.
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1k
Валерий 2 часа назад
Стоит зайти на фишках в раздел Адок и судьба его сразу становится понятна, тем более в Бразилии. Если догнали, то ему писец.
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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