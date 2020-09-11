Пешеходы осыпали тумаками грабителя и его подругу

В Бразилии грабитель пожалел, что попытался отобрать смартфон у случайного прохожего на улице. В объектив камеры наблюдения попал момент с наказанием негодяя.
Грабитель оставил свою девушку на пассажирском сидении мотоцикла, а сам попытался отобрать смартфон у случайного прохожего. Однако мужчина не захотел расставаться с гаджетом и, воспользовавшись помощью другого местного жителя, наказал налетчика.
Дальнейшая судьба героев ролика осталась неизвестной.
Дальнейшая судьба героев ролика осталась неизвестной.
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Метки: бразилия видео грабитель ограбление смартфон
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