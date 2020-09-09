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Сурикаты впервые увидели кота и решили внимательно его изучить

Сурикаты впервые увидели кота и решили внимательно его изучить (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 10:26
Сообщество : Животные
Метки: видео   вольер   животные   кот   реакция   сурикаты   
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Для проживающих в челябинском зоопарке сурикатов стало полной неожиданностью появление рядом представителя семейства кошачьих. Любопытные животные собрались у стекла и проследили за вальяжно прогуливающимся рядом с их вольером бездомным котом.

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Метки: видео   вольер   животные   кот   реакция   сурикаты   
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4  комментария
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28k
Элек Мек Час назад
Сурикаты сЦуко любопытные.
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nukaktotak 58 минут назад
шел 2020 год...

шел 2020 год...
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5k
Сгусток позитива nukaktotak 23 минуты назад
ну хз
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7k
Андрей Иванов Час назад
Пипец как интересно.
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