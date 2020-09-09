Сурикаты впервые увидели кота и решили внимательно его изучить

Для проживающих в челябинском зоопарке сурикатов стало полной неожиданностью появление рядом представителя семейства кошачьих. Любопытные животные собрались у стекла и проследили за вальяжно прогуливающимся рядом с их вольером бездомным котом.

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