Гусь и питбуль устроили забавный поединок в искусственном водоеме

Владелец гуся и питбуля запечатлел противостояние своих питомцев. Животные не поделили сделанный для них бассейн и устроили забавную потасовку.
Собака, забравшаяся в бассейн, практически сразу была изгнана агрессивным гусем, который заставил питомца освободить водоём. Питбулю не понравилось такое обращение к своей персоне и он вернулся, чтобы поставить пернатого наглеца на место.
Птица и собака давно знакомы друг с другом и периодически устраивают подобные игры, во время которых питбуль старается не навредить гусю.
Птица и собака давно знакомы друг с другом и периодически устраивают подобные игры, во время которых питбуль старается не навредить гусю.
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