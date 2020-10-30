Гусь и питбуль устроили забавный поединок в искусственном водоеме

Собака, забравшаяся в бассейн, практически сразу была изгнана агрессивным гусем, который заставил питомца освободить водоём. Питбулю не понравилось такое обращение к своей персоне и он вернулся, чтобы поставить пернатого наглеца на место.



Птица и собака давно знакомы друг с другом и периодически устраивают подобные игры, во время которых питбуль старается не навредить гусю.