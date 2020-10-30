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Гусь и питбуль устроили забавный поединок в искусственном водоеме

Гусь и питбуль устроили забавный поединок в искусственном водоеме (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 09:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   гусь   животные   питбуль   прикол   собака   юмор   
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Владелец гуся и питбуля запечатлел противостояние своих питомцев. Животные не поделили сделанный для них бассейн и устроили забавную потасовку.

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Метки: видео   гусь   животные   питбуль   прикол   собака   юмор   
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Olga Raudis 15 минут назад
Гусь умная птица и социальная. Ему наверняка интереснее с собакой, чем с курами.
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