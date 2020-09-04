Кот застал кошку с любовником

Кот буквально застал врасплох свою вторую половинку, и его грозный взгляд сказал ей о многом.
Случай был снят на видео в Китае.
На кадрах видно, как черная кошка очень мило лежит с котом и нежится с ним.
Все это время позади нее стоит светло-рыжий кот и бездвижно наблюдает за любовной парочкой. Внезапно горе-любовник его замечает, поджимает ушки и вмиг бежит прочь. Неверная кошечка же удивленно встает и явно не понимает, что не так. Но стоит ей обернуться, как все становится понятно – сзади стоит ее “единственный”.
Вот животные столкнулись взглядами, и было ясно, что пушистой изменщице не поздоровится, поэтому она молниеносно побежала от кота, а тот побежал за ней.
На кадрах видно, как черная кошка очень мило лежит с котом и нежится с ним.
Все это время позади нее стоит светло-рыжий кот и бездвижно наблюдает за любовной парочкой. Внезапно горе-любовник его замечает, поджимает ушки и вмиг бежит прочь. Неверная кошечка же удивленно встает и явно не понимает, что не так. Но стоит ей обернуться, как все становится понятно – сзади стоит ее “единственный”.
Вот животные столкнулись взглядами, и было ясно, что пушистой изменщице не поздоровится, поэтому она молниеносно побежала от кота, а тот побежал за ней.
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