Ужасно смешно: девушка испугала свою кошку с помощью фильтра

Хозяйка питомца провела эксперимент над котёнком и показала ему своё лицо, видоизменённое специальным приложением в мобильном телефоне.
Видеоролик с реакцией котёнка на новый облик своей хозяйки, опубликованный несколько дней назад на развлекательной странице в Тwittеr, набрал огромное количество просмотров и комментариев со стороны интернет-пользователей, посчитавших, что пушистый герой сюжета испытал настоящий шок от увиденной картины.
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