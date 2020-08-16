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Сообщество Без кота и жизнь не та 605 постов • 313 подписчиков подписаться
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Ужасно смешно: девушка испугала свою кошку с помощью фильтра

Ужасно смешно: девушка испугала свою кошку с помощью фильтра (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 09:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   забавно   кот   кошка   маска   реакция   фильтр   фото   
2681
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Хозяйка питомца провела эксперимент над котёнком и показала ему своё лицо, видоизменённое специальным приложением в мобильном телефоне.

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Метки: видео   забавно   кот   кошка   маска   реакция   фильтр   фото   
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9  комментариев
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6k
Dabus 3 часа назад
А могла ведь и в рожу вцепиться ...
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An4aR Dabus 3 часа назад
Именно.
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−4
Антон 2 часа назад
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1k
Thyme 3 часа назад
По-моему, коту пофиг на изображение. Просто на руках не хотел сидеть...
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4k
Енот Потаскун 3 часа назад
вот [мат] это еще в замедленном повторе?
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1k
Фрэнд 4 часа назад
Бедный котей
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25k
Ashabad 4 часа назад
Идиотка.
Мир на пороге какого-то большого шухера. Идиотов всё больше и больше.
Содом и Гомора - это походу не легенда.
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39k
Максим Т. 4 часа назад
Ужасно смешно: девушка испугала свою кошку с помощью фильтра
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4k
Echo 6 часов назад
Ссылка youtu.be
_
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