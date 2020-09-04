Человеческие флюиды и жидкости приводят к замыканию земного конденсатора

Американские туристы стали свидетелями необычного явления в Мангистауской области. Когда они находились на вершине одной из скал урочища Босжира их волосы поднялись вверх. Физик-геолог из Актау попытался простыми словами объяснить это явление, но получилось очень забавно.
Когда глубоко понимаешь какую-то тему, очень трудно объяснить её простыми словами обычному человеку
Авторский пост
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