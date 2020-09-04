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Человеческие флюиды и жидкости приводят к замыканию земного конденсатора

Человеческие флюиды и жидкости приводят к замыканию земного конденсатора (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 08:27
Сообщество : Наука
Метки: видео   наука   прикол   физик   физик-теоретик   юмор   
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Американские туристы стали свидетелями необычного явления в Мангистауской области. Когда они находились на вершине одной из скал урочища Босжира их волосы поднялись вверх. Физик-геолог из Актау попытался простыми словами объяснить это явление, но получилось очень забавно.

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Метки: видео   наука   прикол   физик   физик-теоретик   юмор   
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Alexandr F 16 минут назад
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MAKAPka 55 минут назад
Так вот где оно - бесплатное электричество Н.Теслы !
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
Автор! Тю
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