Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Милеев опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик о проделанной работе. Однако его подписчиков поразила боевая пенсионерка на тренажере, которая двигалась очень быстро, как ушастый персонаж из известной рекламы батареек.

Бабуля показала мастер-класс на тренажере! Источник: