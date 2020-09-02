Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Милеев опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик о проделанной работе. Однако его подписчиков поразила боевая пенсионерка на тренажере, которая двигалась очень быстро, как ушастый персонаж из известной рекламы батареек.
Бабуля показала мастер-класс на тренажере!
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Авторский пост
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Ты в Болгарии по улицам походи. Далеко не все йогурты там одинаково хороши.
(Население России по полу и возрасту)
На 100 киловатт, Дуся, киловатт