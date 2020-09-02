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Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе

Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   депутат   детская площадка   пенсионерка   прикол   самара   тренажер   юмор   
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Депутат Самарской Губернской Думы Александр Милеев опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик о проделанной работе. Однако его подписчиков поразила боевая пенсионерка на тренажере, которая двигалась очень быстро, как ушастый персонаж из известной рекламы батареек.

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Метки: видео   депутат   детская площадка   пенсионерка   прикол   самара   тренажер   юмор   
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17  комментариев
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32k
dima423 3 часа назад
бабуля чето задним ходом прет...рак наверное по зодиаку))
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15k
голландец 18 минут назад
Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе
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123
Витюшка 51 минуту назад
Это такие наши Самарские бабульки суровые...Сегодня 5 бабулек на трамвай бежали, вот прям, как эта на видео!
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17k
Vital Idol Час назад
очередной Наливкин?! тренажёры говно!!! даже в Болгарии на улице лучше!!!
очередной Наливкин?! тренажёры говно!!! даже в Болгарии на улице лучше!!!
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6k
Alexander Vital Idol 5 минут назад
Виталидол, у тебя опять давление в котлах поднялось, жаждешь поскорее выплеснуть содержимое своего внутреннего мира на Родину.
Ты в Болгарии по улицам походи. Далеко не все йогурты там одинаково хороши.
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7
SavageTi Час назад
Бабуля заплаченные 100 рублей отрабатывает.
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6k
Акакий SavageTi Час назад
место в очереди за блинами с лопаты
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2k
Saturn Час назад
Суженного наверное давно закопала, - секаса давно не было...
(Население России по полу и возрасту)
Суженного наверное давно закопала, - секаса давно не было... (Население России по полу и возрасту)
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ты агрегат, Дуся, агрегат
На 100 киловатт, Дуся, киловатт
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7k
harlamov 2 часа назад
Бабуля явно по ошибке приняла таблетки внука.
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6k
Психологическая поддержка 2 часа назад
А тренажер то скрипучий, [мат]. я думаю в соседних томах вертели эти тренажеры
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10k
Анатолий Соколов 2 часа назад
когда "бабульки" с корзинкой грибов на электричку бегут - то еще бысрее "шевелятся" ...
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1k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Остальные бабушки отказались:
Остальные бабушки отказались:
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18k
Батончик с маком 3 часа назад
а чё сам не не опробовал? поди побоялся обосраться перед бабкой
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11k
робт 3 часа назад
у нас на районе рынок снесли незаконный и парковку до кучи, наверно лет 20 с ним бодались, теперь аллея с сухим фонтаном, тренажерами и прочими скамейками, деревьев насадили
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7k
ГородДомов 3 часа назад
Что то он ей куда то вставил , что она заднюю включила.
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