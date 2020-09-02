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Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью

Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: видео   выпуск новостей   интервью   мчс   нервы   прикол   сотрудник мчс   юмор   
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Лейтенант должен был дать небольшой комментарий на тему мониторинга лесопожарной обстановки, но так разнервничался, что начал материться из-за неудачных дублей.

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Метки: видео   выпуск новостей   интервью   мчс   нервы   прикол   сотрудник мчс   юмор   
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47  комментариев
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1k
ALEX 4 часа назад
Если нет телесуфлёра могли бы заранее написать текст крупным шрифтом на бумаге и повесить справа от камеры, читал бы текст, типа он даёт интервью журналистам.
.
А так, парень очень неравный конечно.
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308
zu4ara 8 минут назад
Младший лейтенант, мальчик молодой,
Все хотят потанцевать с тобой.

Младший лейтенант, мальчик молодой, Все хотят потанцевать с тобой.
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308
zu4ara 9 минут назад
Да он просто больше перед пацанами понтовался там ,зелёный ещё.
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25k
Rest Tremor 11 минут назад

Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервьюПосмотреть
Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью
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1k
Александр 14 минут назад
Какая гадость. Так и хочется половой тряпкой ему рот помыть.
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6k
Killgrave 16 минут назад
Нормальный парень, просто не расслабился. Плюс монтаж хохмачей с тв-канала.
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476
О.Бендер 52 минуты назад
Есссно, вежливее надо быть... пусть учится...
Есссно, вежливее надо быть... пусть учится...
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17k
Vital Idol 52 минуты назад
даааа, вообще-то у него высшее образование...вот, его коллеги...
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка youtu.be
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1k
igalaxy Час назад
Есть такие люди, которые перед камерой начинают дико тупить. Этот парень как раз из них.
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857
Andrey G Час назад
Главное, чтобы он спасал, всё остальное маловажно.
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10k
Sergey_71rus Час назад
Да, землячёк, прославился.
и интервью жизненное, класс!
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772
Roman Час назад
Главное что бы пожаров не было! Остальное все фигня ))
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52
Кекс 2 часа назад
без мата ни один пожар не потушить ........наш человек ставлю плюс 100/500
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5k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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644
Дамир Саражаков 2 часа назад
Не всем дано перед камерами выступать. Для этого и нужен редактор.
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−32
радонеж 2 часа назад
он под спайсом или солью
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4k
sivanov1079 2 часа назад
Проверку по факту чего проводят?
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120
DoctorBetruger 2 часа назад
А вот егго источник вдохновения. Мужчина с сиреневым шарфом действующий мэр Харькова. Он-же голос за кадром.
Ссылка www.youtube.com
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7k
harlamov 2 часа назад
Чет какой-то реально нервный. Ну оговорился, посмеялся и продолжил. К чему эти маты-перематы, более крутым мужиком он от этого не выглядит... даже скорее наоборот. Неуверенность пытается скрыть за нарочито хамским поведением. А неуверенный спасатель это не хорошо.
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67
Robin harlamov 53 минуты назад
Если вы заметили то там нарезка из его неудач. Телевизионщика так часто делают собирают себе в архив чтоб потом просто поржать. Если это реально пошло в эфир то всего навсего монтажор отдал по ошибке прикол вместо готового сюжета. Матерился он потому что дублей было валом, не сдержался и так часто бывает когда ты знаешь что все равно вырежут. Он как спасатель очень уверенный но вот перед камерой когда говоришь эта уверенность пропадает. Не все могут на камеру. Вспомните миниатюру : Кролики это не только ценный мех, но и.....
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439
лесная лысоешка 2 часа назад
Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью
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40k
Дмитрий 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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