Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью

Лейтенант должен был дать небольшой комментарий на тему мониторинга лесопожарной обстановки, но так разнервничался, что начал материться из-за неудачных дублей.
Телеканал «Первый Тульский» заявил, что это «творение» дело рук сотрудника пресс-службы МЧС, который отрезал реальную часть эфира новостей и приклеил свои куски.
Присутствует ненормативная лексика!
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В самом региональном управлении МЧС ответили, что по данному факту проводят служебную проверку.
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А так, парень очень неравный конечно.
Все хотят потанцевать с тобой.