Коза, которая любит свежие утренние газеты

Эта любознательная коза решаила совершить набег на почтовый ящик и съесть часть его содержимого.
Видеоролик, снятый в штате Алабама, доказывает, что почту из ящика могут вынуть не только хулиганы
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