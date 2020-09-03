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Коза, которая любит свежие утренние газеты

Коза, которая любит свежие утренние газеты (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 09:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   коза   почта   почтовый ящик   прикол   юмор   
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Эта любознательная коза решаила совершить набег на почтовый ящик и съесть часть его содержимого.

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Метки: видео   животные   коза   почта   почтовый ящик   прикол   юмор   
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