Самые неожиданные каверы на песню "3 сентября" — латино, босанова, хард-рок, рэп

И наверняка некоторым в этот день хочется залезть в бункер, где не ловит связь поскольку это единственный способ спрятаться от песни-мема. Гимн осени и разлуки, исполненный Михаилом Шуфутинским, стал праздником рунета. Так что представляем подборку самых интересных каверов по мотивам.