Самые неожиданные каверы на песню "3 сентября" — латино, босанова, хард-рок, рэп

Даже без слов и в жанре хард-рок эту мелодию легко можно узнать с трёх нот. Особенно сегодня - третьего сентября. Интернет-комьюнити в очередной раз зажигает костры рябин и переворачивает календарь.
И наверняка некоторым в этот день хочется залезть в бункер, где не ловит связь поскольку это единственный способ спрятаться от песни-мема. Гимн осени и разлуки, исполненный Михаилом Шуфутинским, стал праздником рунета. Так что представляем подборку самых интересных каверов по мотивам.
Авторский пост
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Метки: 3 сентября 360подмосковье Михаил Шуфутинский негласный праздник песня третье сентября шуфутинский
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