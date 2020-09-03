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Самые неожиданные каверы на песню "3 сентября" — латино, босанова, хард-рок, рэп

Самые неожиданные каверы на песню "3 сентября" — латино, босанова, хард-рок, рэп (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 10:12
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: 3 сентября   360подмосковье   Михаил Шуфутинский   негласный праздник   песня   третье сентября   шуфутинский   
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Даже без слов и в жанре хард-рок эту мелодию легко можно узнать с трёх нот. Особенно сегодня - третьего сентября. Интернет-комьюнити в очередной раз зажигает костры рябин и переворачивает календарь.

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Метки: 3 сентября   360подмосковье   Михаил Шуфутинский   негласный праздник   песня   третье сентября   шуфутинский   
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4  комментария
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353k
Алексей 2 часа назад
Ссылка coub.com
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5k
Rado 46 минут назад
Оригинал всех уделывает.

Ссылка www.youtube.com
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766
Шурман 2 часа назад
Хорошая песня , но я не люблю когда ее коверкают , это тоже самое как Цоя перепиваю или круга . У каждого человека свой голос и тот тембр который некоторых вводит в ступор . Есть песня паразит послушал раз и все , вот тоже самое про 3тье сентября .
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5k
Вася Шурман 2 часа назад
ты пил с Цоем ?!
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