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Белка не поняла, как пользоваться беговым колесом

Белка не поняла, как пользоваться беговым колесом

Автор:
02 февраля 2024 11:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   беговое колесо   белка   животные   забавно   колесо   
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Ситуация напоминает "первый день на работе". Ничего толком не объяснили и просто сказали "работай". Вот и белочки похожий случай. Беговое колесо показали, но понять как им пользоваться у нее получилось. Но бегать-то надо, правильно? Поэтому белка не расстроилась и подстроилась под обстоятельства.

Главное, что бегает)

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Метки: Видео   беговое колесо   белка   животные   забавно   колесо   
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4  комментария
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35k
Fat Lynx 40 минут назад
Просто это колесо для толстого кота... в нем надо ходить, а не вот это вот все.
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925
AlexG 3 минуты назад
Потому что белка весит как пакетик шмали))) Колесо для тяжеловесов)))
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49k
Максим Т. Полчаса назад
Может, не потому что не объяснили, а потому что она его хрен с места стронет?
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2k
Провокатор 42 минуты назад
Брм-брм-брммм. Брм-брм-брммм. Брм-брм-брмммм.
Не завелось.
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