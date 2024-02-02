Белка не поняла, как пользоваться беговым колесом



Ситуация напоминает "первый день на работе". Ничего толком не объяснили и просто сказали "работай". Вот и белочки похожий случай. Беговое колесо показали, но понять как им пользоваться у нее получилось. Но бегать-то надо, правильно? Поэтому белка не расстроилась и подстроилась под обстоятельства.