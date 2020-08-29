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Блокировать Крым силами 5 и 6 флотов США предложил украинский эксперт Олег Жданов

Блокировать Крым силами 5 и 6 флотов США предложил украинский эксперт Олег Жданов (1 видео)

Автор:
29 августа 2020 00:13
Метки: блокада Крыма   крым   нато   россия   румыния   сша   украина   черное море   

Провести военную блокаду Крыма силами 5 и 6 флотов Военно-морских сил Соединенных Штатов предложил политический и военный эксперт Олег Жданов - представляет Украину. По его прогнозу такая блокада будет реализована в ближайшее время.

Платон Петров

https://zen.yandex.ru/id/5e022df0ddfef600ad785dd2 Суть Вещей
3352



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Метки: блокада Крыма   крым   нато   россия   румыния   сша   украина   черное море   
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12  комментариев
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33
Дмитрий 4 часа назад
Ну что вы в самом деле. Что за "эксперты"? Договорились же, что 6 флот трогать нельзя. Он блокирует берега Белоруссии.
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19k
Тигран Саркисян Час назад
ой бле они что там реально такие эбанутые или просто клоунов из себя строят.
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−63
vasya 2 часа назад
з.а.е.б.и.с.ь, чётко
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7k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
Блокировать Крым силами 5 и 6 флотов США предложил украинский эксперт Олег Жданов
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7k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
Блокировать Крым силами 5 и 6 флотов США предложил украинский эксперт Олег Жданов
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45
777york777 3 часа назад
Отличный план я считаю. Гениальный, если я правильно понял.
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9k
Taximaxi 4 часа назад
Анаконда сломалась,несите блокиратора.
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64k
Фома 4 часа назад
Пусть своими силами блокируют , а то ходят по миру с протянутой рукой , всё клянчат чего то, то деньги , то оружие , а теперь уже целый флот , даже два.
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18k
Ратибор 4 часа назад
Это были странные и смешные в наше время люди.
Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей Панамской соломы. И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой э 68, где раньше помещалось прославленное кафе "Флорида", собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклеры, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую "Правду", -- местную прессу они не уважали, -- и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о "порто-франко" до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе "Флорида".
-- Читали про конференцию по разоружению? - обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. -- Выступление графа Бернсторфа.
-- Бернсторф-это голова! -- отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. -- А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?
-- Ну, о чем говорить... Сноуден-это голова! Слушайте, Валиадис, -- обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?
-- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:
-- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно-Чемберлен все-таки тоже голова.
Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.
-- Бриан! -- говорили они с жаром. -- Вот это голова! Он со своим проектом пан-Европы...
-- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, -- шептал Валиадис, -- все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?
Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
-- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.
При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать,
-- Бриан-это голова! - сказали они вздыхая. - Бенеш -тоже голова.
Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. Прицепной галстук его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.
-- А я вам говорю, -- кричал старик в ухо великому комбинатору, -- что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку! Слышите?
Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.
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43k
Albert GER 4 часа назад
а мэриканци об этом знают?
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"Блокировать Крым силами 5 и 6 флотов США предложил украинский эксперт Олег Жданов"
======================
Не вопрос, это будет весело и занимательно.
Кстати, "Дональд Кук" входил в 5-й или 6-й флот? И, стесняюсь спросить, его пополнили до штатного расписания после инцидента у румынских берегов?
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