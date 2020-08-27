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Внезапная ночная кража гладиолуса в московском дворе

Внезапная ночная кража гладиолуса в московском дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гладиолус   кража   москва   прикол   юмор   
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Жители одного из домов на улице Вертолетчиков в Москве были встревожены пропажей растущего во дворе гладиолуса, который кто-то вырвал из земли с корнем. Камеры видеонаблюдения сняли воришку во всей красе.

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Метки: видео   гладиолус   кража   москва   прикол   юмор   
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7  комментариев
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9k
Олегbl4 Час назад
Ну на конец-то ответ "потому что гладиолус" совпадает с заданными вопросами.
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3k
schmubu 37 минут назад
жене понёс, задабривать.
некрасиво, но на хорошее дело не жалко.
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2k
uutb 53 минуты назад
Алкоголь скОтинит и зверинит человека!
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131
freepoint 55 минут назад
Он не крал, ему для баланса надо было.
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11k
Михаил Карпов Час назад
Внезапная ночная кража гладиолуса в московском дворе
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12k
Александр Час назад
Бывает... Я тут был на юбилее у родственника, домой отправился - всё в норме... Проснулся дома - на столе 3-х литровая банка цельного молока... "Откуда?" "Ты вчера принёс..."
В 2 ночи... В Хорошево-Мнёвники в Москве...
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28k
winergy2012 Час назад
Слов нету.Одни ругательства.
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