Внезапная ночная кража гладиолуса в московском дворе

Жители одного из домов на улице Вертолетчиков в Москве были встревожены пропажей растущего во дворе гладиолуса, который кто-то вырвал из земли с корнем. Камеры видеонаблюдения сняли воришку во всей красе.
Словил вертолет на улице Вертолетчиков и на автопилоте улетел на встречу рассвету.
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