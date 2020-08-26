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Гаражные эксперименты с электричеством

Гаражные эксперименты с электричеством (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: аккумулятор   видео   прикол   эксперименты   электричество   юмор   
983
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Что бывает, когда в одном месте оказываются немолодые любители экспериментов, пиво и аккумулятор.

Источник:

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Метки: аккумулятор   видео   прикол   эксперименты   электричество   юмор   
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8  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
Скольки вольтовый аккумулятор? Расходимся нас обманули
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702
ZloyPupsik 2 часа назад
Гаражные эксперименты с электричеством
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702
ZloyPupsik 2 часа назад
два дебила это сила
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7k
Александр 2 часа назад
Слабаки. Я брался двумя руками за клемы и ничего даже не почувствовал.
Так у меня на 60 Ампер был. А тут маленький, ампер на 12 или чуть больше
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Собака пришла, так укоризненно посмотрела:
- Рука - лицо! Ну, блин, взрослые ..удаки, делать им нефига..
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Возможено это высоковольтная батарея (были раньше такие, а может где и сейчас есть) или кондесатор, но полюбому не аккум!
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