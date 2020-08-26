Гаражные эксперименты с электричеством

Что бывает, когда в одном месте оказываются немолодые любители экспериментов, пиво и аккумулятор.
Первые 60 лет в жизни мальчика наиболее травмоопасны.
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Так у меня на 60 Ампер был. А тут маленький, ампер на 12 или чуть больше
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