Как бы выглядела тренировка звонарей в тренажерном зале

Вас никогда не интересовало, как звонари оттачивают свое мастерство? Один из пользователей сети попытался представить типичную тренировку звонаря в тренажерном зале и наложил мелодию звона колоколов из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на видео с неопытным спортсменом.

Видео нужно смотреть со звуком.