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Как бы выглядела тренировка звонарей в тренажерном зале

Как бы выглядела тренировка звонарей в тренажерном зале (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: видео   звонарь   прикол   тренировка   юмор   
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Вас никогда не интересовало, как звонари оттачивают свое мастерство? Один из пользователей сети попытался представить типичную тренировку звонаря в тренажерном зале и наложил мелодию звона колоколов из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на видео с неопытным спортсменом.

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Метки: видео   звонарь   прикол   тренировка   юмор   
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Дворняга Час назад
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