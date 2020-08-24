Как бы выглядела тренировка звонарей в тренажерном зале

Вас никогда не интересовало, как звонари оттачивают свое мастерство? Один из пользователей сети попытался представить типичную тренировку звонаря в тренажерном зале и наложил мелодию звона колоколов из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на видео с неопытным спортсменом.
Видео нужно смотреть со звуком.
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Метки: видео звонарь прикол тренировка юмор
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