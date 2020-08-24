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Как самостоятельно нанести солнцезащитный крем на спину

Как самостоятельно нанести солнцезащитный крем на спину (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 07:52
Сообщество : Юмор
Метки: валик   видео   крем   пляж   прикол   солнцезащитный крем   юмор   
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Отдыхавший на пляже автор запечатлел изобретательную незнакомку, которая придумала, как намазать спину солнцезащитным кремом.

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Метки: валик   видео   крем   пляж   прикол   солнцезащитный крем   юмор   
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13  комментариев
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35k
Вепс 2 часа назад
А что смешного? А как ещё намазать если никто не помогает?
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2k
Арт 7 минут назад
А х*ли ржать, если у человека смекалка работает и она самостоятельная) а эти мудозвоны, которые снимали, полюбому плакались бы и просили о помощи))
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3k
Schumacher 8 минут назад
аэрографом надо ёпта, аэрографом...
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174
Дмитрий Копыльцов 18 минут назад
Выход есть всегда!
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429
лесная лысоешка 51 минуту назад
ну вас нах зануды жирные я так в месте с немцами поржал тьфу на вас нытики
ну вас нах зануды жирные я так в месте с немцами поржал тьфу на вас нытики
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2k
fenomen111 Час назад
И смешно и грустно одновременно
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2k
AMD Час назад
Немецкие свиньи смеются над изобретательной женщиной
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428
Linusya Час назад
молодец, изобретательная женщина.
Я пока сама себе могу намазать без подручных средств, гибкость позволяет
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2k
Margo Час назад
Автор дегенерат, вместо того чтобы девушек снимать на видео, заснял женщину, которая в свою очередь проявила сноровку?!
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Нихуахуа Margo Час назад
Ага, поснимал бы. А потом развод и финансовая несостоятельность
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13k
Мария Коненкова Час назад
Два идиота. Что смешного? Так редко бывает, когда некому помочь намазать?
Кстати, я другой способ практикую: в ванной на стену или дверь, что удобнее, нашлепываю крем на нужном межлопаточном уровне и трусь спиной, пока не размажу равномерно. Работает только если любишь заранее мазаться, в номере перед выходом на пляж.
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Mr.Adamson

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