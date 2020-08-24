Как самостоятельно нанести солнцезащитный крем на спину

Отдыхавший на пляже автор запечатлел изобретательную незнакомку, которая придумала, как намазать спину солнцезащитным кремом.
Женщина решила не обращаться к отдыхающим за помощью и использовала небольшой малярный валик.
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Я пока сама себе могу намазать без подручных средств, гибкость позволяет
Кстати, я другой способ практикую: в ванной на стену или дверь, что удобнее, нашлепываю крем на нужном межлопаточном уровне и трусь спиной, пока не размажу равномерно. Работает только если любишь заранее мазаться, в номере перед выходом на пляж.