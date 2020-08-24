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Понятливый голосовой ассистент спешит на помощь

Понятливый голосовой ассистент спешит на помощь (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 09:37
Сообщество : Юмор
Метки: банк   видео   голосовой помощник   ошибка   прикол   программирование   юмор   
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Во время звонка в колл-центр известного российского банка пользователю ответил голосовой помощник по имени «Олег». Разговор ничем не выделялся среди остальных, однако в какой-то момент помощник решил поговорить с автором на "джавийском".

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Метки: банк   видео   голосовой помощник   ошибка   прикол   программирование   юмор   
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4  комментария
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2k
santyago 2 часа назад
олежка кусок ентерпрайз кода сдал...
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7k
Vacony 2 часа назад
))))))))))
это все что надо было знать про ИИ и прочие прелести голосовых помощников )
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−213
Эльдар Галимов 2 часа назад
Ахахахах реакци на вздох "понял, переключаю на оператора" а вы говорите ранно вводить голосовых помощников)
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Рано ещё для этих помощников...
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