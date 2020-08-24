Понятливый голосовой ассистент спешит на помощь

Во время звонка в колл-центр известного российского банка пользователю ответил голосовой помощник по имени «Олег». Разговор ничем не выделялся среди остальных, однако в какой-то момент помощник решил поговорить с автором на "джавийском".
Идеальная реакция на недовольный вздох!
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это все что надо было знать про ИИ и прочие прелести голосовых помощников )