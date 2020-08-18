На Ямале рыбак обнаружил пятиметровый скелет неизвестного животного

В Ямало-Ненецком автономном округе в районе поселка Ямбург рыбак нашел скелет неизвестного зубастого существа длинной около пяти метров. Автор видео предположил, что это может быть крокодил или даже динозавр.
Заведующая отделом гуманитарных исследований МВК Евгения Хозяинова рассказала, что скелет принадлежит обыкновенной белухе.
«Конечно, в челюстях у животного зубы, это первое, что бросается в глаза, поэтому кажется, что зверь имеет ужасающий вид. На самом деле это зубатый кит — обычная белуха, и зубы ей нужны для захвата рыбы. По костям видно, что скелет свежий — то есть, это явно не ископаемое животное. Белуха — типичный обитатель арктических вод, возможно, она зашла и в Обскую губу. Не знаю, что с ней произошло, почему она погибла в Ямбурге», — рассказала Евгения Хозяинова.
«Конечно, в челюстях у животного зубы, это первое, что бросается в глаза, поэтому кажется, что зверь имеет ужасающий вид. На самом деле это зубатый кит — обычная белуха, и зубы ей нужны для захвата рыбы. По костям видно, что скелет свежий — то есть, это явно не ископаемое животное. Белуха — типичный обитатель арктических вод, возможно, она зашла и в Обскую губу. Не знаю, что с ней произошло, почему она погибла в Ямбурге», — рассказала Евгения Хозяинова.
«Уникальности для науки такой скелет не имеет, но как музейный экспонат достаточно интересен. Было бы полезно выставить его в музее, так как белуха — типичный обитатель наших арктических водоемов, не упоминать о ней было бы неправильно. Сейчас думаем, как сохранить скелет и доставить его в Салехард, пока обратились в компанию «Газпром добыча Ямбург», может, они нам окажут помощь», — сообщила Евгения Хозяинова.
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