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На Ямале рыбак обнаружил пятиметровый скелет неизвестного животного

На Ямале рыбак обнаружил пятиметровый скелет неизвестного животного (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 08:35
Сообщество : Животные
Метки: белуха   видео   дикие животные   животные   кит   скелет   
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В Ямало-Ненецком автономном округе в районе поселка Ямбург рыбак нашел скелет неизвестного зубастого существа длинной около пяти метров. Автор видео предположил, что это может быть крокодил или даже динозавр.

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Метки: белуха   видео   дикие животные   животные   кит   скелет   
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Serj81 Час назад
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8k
котегRUS Час назад
На Ямале рыбак обнаружил пятиметровый скелет неизвестного животного
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