На Ямале рыбак обнаружил пятиметровый скелет неизвестного животного

Заведующая отделом гуманитарных исследований МВК Евгения Хозяинова рассказала, что скелет принадлежит обыкновенной белухе.



«Конечно, в челюстях у животного зубы, это первое, что бросается в глаза, поэтому кажется, что зверь имеет ужасающий вид. На самом деле это зубатый кит — обычная белуха, и зубы ей нужны для захвата рыбы. По костям видно, что скелет свежий — то есть, это явно не ископаемое животное. Белуха — типичный обитатель арктических вод, возможно, она зашла и в Обскую губу. Не знаю, что с ней произошло, почему она погибла в Ямбурге», — рассказала Евгения Хозяинова.