В Уфе. Преступление против здравого смысла: дело было - вечером, кушать было - нечего

Этот инцидент произошел поздно вечером в одном из уфимских кафе по улице Менделеева. Мужчина

зашел в кафе и, угрожая сотруднице пистолетом, потребовал сделать ему шаурму. В ожидании вкусного ужина налетчик вышел на улицу, чтобы покурить. В это время сотрудница кафе нажала тревожную кнопку.

Когда оруженосец забирал свой заказ, его задержали сотрудники правоохранительных органов. В отделе полиции выяснилось, что незадолго до посещения кафе этот 34-летний мужчина на улице Батырской увидел незапертую элитную иномарку. Он проник в салон, забрал из бардачка сигнальный пистолет и документы на авто. Затем злоумышленник отправился гулять с оружием в кармане по ночному городу. В какой-то момент он проголодался и пошел с пистолетом наперевес за шаурмой.

Против странного посетителя кафе возбудили уголовное дело о разбое. По факту проникновения в машину и кражи оружия проводится дополнительная проверка.