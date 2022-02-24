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В Уфе. Преступление против здравого смысла: дело было - вечером, кушать было - нечего

В Уфе. Преступление против здравого смысла: дело было - вечером, кушать было - нечего (1 фото)

Автор:
24 февраля 2022 14:39
Метки: город   закон   общество   порядок   
592
1
Эта история больше похожа на забавный анекдот в стиле вицин-моргунов-никулин, чем на реал.
Что у него в голове, люди в белых халатах? Украсть пистолет и пойти с ним на разбой за шаурмой.

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Метки: город   закон   общество   порядок   
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13  комментариев
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6k
Echo 2 часа назад
молодец, в общественном месте не курит
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a_komolow 3 минуты назад
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107
Глюк Час назад
Ну надо может скрыться человеку.
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3k
Волот Час назад
162 на ровном месте
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50k
smakido 2 часа назад
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884
Hallo FreeSpace 3 часа назад
вся тюряга ржать будет ...
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1k
Старичок 3 часа назад
похоже, очень заборист воздух свободы в Уфе.
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Barachek_Obachek 3 часа назад
Неполный пост, шаурму успели приготовить?
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