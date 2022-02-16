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Питерские крошки-домики

Питерские крошки-домики (8 фото)

Автор:
16 февраля 2022 15:43
Сообщество : RealFishki
Метки: архитектура   город   дом   история   маленький   размер   санкт-петербург   
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Санкт-Петербург – это, пожалуй, самый завораживающий с позиции архитектуры российский город. Дворы-колодцы, странные и алогичные сооружения гармонично уживаются по соседству с роскошными дворцами, величественными храмами и домами-музеями, ставшими достоянием всей страны. И диссонирующие с известными памятниками необычные домики только добавляют пейзажу колорит за счет своей уникальности и необычности.

Этот интересный объект недвижимости расположен на улице Гагаринская, 3Д (станция метро «Чернышевская»). На фоне приглушенной цветовой палитры соседей его ярко-канареечный цвет выделяется особенно заметно. Рядом с крохотным двухэтажным домиком находится Придворно-служительский дом, где в дореволюционные времена проживал штат дворцовой прислуги. После добавления трех дополнительных этажей здание потеряло свою историческую ценность, став обычной многоэтажкой.


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Возле крохи-домика находится дом, строительством которого занимался лично Столыпин. Здесь вплоть до революции проживала семья реформатора. Отделку завершили уже после смерти Петра Аркадьевича.

Но небольшой дом между историческими исполинами – это не их часть, и не связка. Он строился как флигель другого здания – Малого Мраморного дворца. Изначально это был жилой особняк для привилегированных персон, а впоследствии здесь располагался Европейский университет.

До революции первого этажа в этом домике не было, поскольку под ним была оборудована арка, служившая выходом с внутреннего двора дворца на улицу. А на втором жил привратник.


Сейчас проход замурован, а наверху оборудована вполне достойная квартира общей площадью 57 квадратов. Вход сделан со стороны двора. Что касается самого особняка, то он, как и многие другие здания Петербурга, имеет свою интересную историю. Эту усадьбу, приобретенную в 1830 году, дворянская семья Кушелевых-Безбородко превратила в роскошный дворец. Хозяином стал молодой князь Николай Константинович, впоследствии замешанный в скандале с семейными украшениями и лишенный наследства после признания душевной болезни.

Усадьба перешла в собственность состоятельной дамы Екатерины Леонард. Вместе с супругом Григорием Комаровым женщина приняла решение сделать здание доходным домом. Но до революции реконструкция так и не была завершена. В Петербург супруги не вернулись, и здание перешло в распоряжение жилищного кооператива, стараниями которого бывший дворец был приведен в соответствие современным архитектурным тенденциям.


Известны своими крошечными размерами и еще два питерских мини-домика, располагающихся по адресам Большая Пушкарская, 60 и набережная Макарова, 14Б. Первый дом – это предположительно бывшая дворницкая, где сейчас находится жилая квартира.


Второй представляет собой уникальное деревянное здание практически в шаговой доступности от Эрмитажа. Фактически это пристройка к уже существовавшему дому. Здесь проживает пенсионер Николай Александрович, получивший недвижимость в наследство. Ему неоднократно поступали предложения съехать, поскольку деревянный дом не соответствует архитектурной концепции центра Петербурга. Так это или нет – неважно, поскольку он уже историческое явление, привлекающее внимание десятков местных жителей и гостей города.


А как вы считаете, есть ли смысл сохранять такого плана дома?


Источник:

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Метки: архитектура   город   дом   история   маленький   размер   санкт-петербург   
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6  комментариев
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8k
Тудаблин 2 часа назад
"деревянный дом не соответствует архитектурной концепции центра Петербурга"

Это на последней фото концепция рядом с домом? Домик лучше такой концепции
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30k
Антон Час назад
Симпатичные маленькие домики.
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1k
emporio_ss Час назад
Крошки домики)) В таких городах как Питер, Одесса и другие в старом фонде жилья ещё остались бывшие; Конюшни, Курятники, Сараи для дров и дворницкие. Сегодня в них живут люди, они переделаны от своего прямого назначения ещё при коммунизме. При царе машин не было и в многоквартирных домах были конюшни.
Вот и всё.
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11k
Kostick 2 часа назад
я просто в восторге от таких домиков. руки прочь!)
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26k
Владимир 2 часа назад
Вот этот деревянный домик просто великолепен. Я его вживую видел, он очень класно смотрится.
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