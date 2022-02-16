Питерские крошки-домики

Возле крохи-домика находится дом, строительством которого занимался лично Столыпин. Здесь вплоть до революции проживала семья реформатора. Отделку завершили уже после смерти Петра Аркадьевича.

Но небольшой дом между историческими исполинами – это не их часть, и не связка. Он строился как флигель другого здания – Малого Мраморного дворца. Изначально это был жилой особняк для привилегированных персон, а впоследствии здесь располагался Европейский университет.

До революции первого этажа в этом домике не было, поскольку под ним была оборудована арка, служившая выходом с внутреннего двора дворца на улицу. А на втором жил привратник.