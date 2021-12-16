Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой

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ФСБ сообщила о вылете экс-судьи Хахалевой из Краснодара в Ереван 7 декабря
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, названная в прессе «золотой судьей», улетела из России в Ереван еще 7 декабря
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, названная в прессе «золотой судьей», улетела из России в Ереван еще 7 декабря
Данные о ее возможном местонахождении раскрыла ФСБ на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая 15 декабря рассматривала вопрос о даче согласия на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. Спецслужбы установили, что она 7 декабря в 17:00 вылетела из Краснодара в Ереван, откуда не вернулась.
ВККС сочла неуважительной неявку Хахалевой на заседание, где решалась ее судьба, и в ее отсутствие разрешила председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину возбудить против нее уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.
По данным СКР, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. В период с 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год ею было рассмотрено всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения о своем присутствии на работе.
Скандал с «золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.
В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.
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ВККС сочла неуважительной неявку Хахалевой на заседание, где решалась ее судьба, и в ее отсутствие разрешила председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину возбудить против нее уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.
По данным СКР, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. В период с 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год ею было рассмотрено всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения о своем присутствии на работе.
Скандал с «золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.
В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.
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Возможно это касается конкретных рассматриваемых ею дел, но скорее всего речь о дипломе.
Тогда встает вопрос о ее квалификации, в разрезе всех вынесенных решений.
Интересно, их будут пересматривать?
Что-то мне подсказывает правильный ответ...
"которая 15 декабря рассматривала вопрос о даче согласия на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности."
Главное как вовремя она улетела и не вернулась
А в ФСБ то и не знали, что её собираются привлекать и дали ей улететь... Цирк и клоуны прямо. Но зато есть что обсудить и поговорить...
-"Елена Владимировна, деньги мы получили, дело придержали на недельку-две, вот вам билет до Еревана. Езжайте, а мы тут подсуетимся."
"Праздник обошелся в два миллиона долларов."
Как-то не очень стыкуется...
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А я думаю слухи о том что Краснодар захватили армяне не верны ..
Судья мультимилионерша это подтверждает И гаишники там на золотых унитазах какают ..
P.S, дождемся ,что Алиев ударными БПЛА ударит по Краснодару ,захваченному армянами (шутка !)))) ха ха ха
Жаль, что они теперь на обычных креслах сидят.