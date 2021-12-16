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Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой

Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой (1 фото)

Автор:
16 декабря 2021 19:58
Метки: Ереван   Хахалева   судья   
1038
1
ФСБ сообщила о вылете экс-судьи Хахалевой из Краснодара в Ереван 7 декабря
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, названная в прессе «золотой судьей», улетела из России в Ереван еще 7 декабря

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Метки: Ереван   Хахалева   судья   
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946
Иннокентий 10 часов назад
А почему дали уехать?
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1k
AРТУР ITA 2 часа назад
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−16
Молниеносный шалом 2 часа назад
путлерстан ...
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17k
Vital Idol 3 часа назад
её отпустили! кто?! фсб! почему?! чтобы рот не открывала, а то придётся ей от инсульта умирать... только сидит она в Тбилиси, а в Ереван ломанулась, потому что в Грузию самолёты не летают...
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12k
Алекс 6 часов назад
По данным СКР, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. - не смешите мои протезы....
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1k
Довер Иванович 6 часов назад
Сучка вернись для мучительной казни. Скольким людям жизнь сломала своими проплачеными приговорами?
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14k
Алексей 7 часов назад
Вот интересно - собираются возбудить дело в т.ч. по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Возможно это касается конкретных рассматриваемых ею дел, но скорее всего речь о дипломе.
Тогда встает вопрос о ее квалификации, в разрезе всех вынесенных решений.
Интересно, их будут пересматривать?
Что-то мне подсказывает правильный ответ...
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24k
Юрьевич 9 часов назад
"улетела из России в Ереван еще 7 декабря"
"которая 15 декабря рассматривала вопрос о даче согласия на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности."

Главное как вовремя она улетела и не вернулась


А в ФСБ то и не знали, что её собираются привлекать и дали ей улететь... Цирк и клоуны прямо. Но зато есть что обсудить и поговорить...
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1k
Sandmännchen (DDR) 9 часов назад
Как это лицемерие уже надоело!
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18k
Serg2001 10 часов назад
«Крабовый король» во Владивостоке свинтил на личном самолете. Министр, обувший московскую область на миллиарды, благополучно уехал с ними из страны. Сельскохозяйственная Скрымник, плачущая в эфире от несправедливого обвинения в воровстве, вроде как тоже во Франции оказалась. Депутат, похоронивший шахтеров... Это только те, кого навскидку припомнил. Мне положительно нравятся эти ребята, которым по долгу службы нужно вязать таких персонажей. Своих не сдают...))
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3k
RALEXXX 10 часов назад
"По данным СКР, Хахалева похитила более одного миллиона рублей." и
"Праздник обошелся в два миллиона долларов."
Как-то не очень стыкуется...
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13k
Владислав Грецов 10 часов назад
судя по всему бомжевать она явно не будет....
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569
Mixan 10 часов назад
что она 7 декабря в 17:00 вылетела из Краснодара в Ереван, откуда не вернулась.
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А я думаю слухи о том что Краснодар захватили армяне не верны ..
Судья мультимилионерша это подтверждает И гаишники там на золотых унитазах какают ..
P.S, дождемся ,что Алиев ударными БПЛА ударит по Краснодару ,захваченному армянами (шутка !)))) ха ха ха
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11k
Kucher 10 часов назад
Вон, в древней Персии кресло судьи было обшито кожей предыдущего судьи, попавшегося на взятках. Уютно ему в таком кресле сиделось, особенно когда решение хотелось с выгодой для себя вынести? А у нас судья за хорошую мзду может зам министра обороны бывшую, с нар на волю отпустить. И ничего ему за это не будет. Эта "беглянка" судила так, что предприятия и земли в кошель её же мужа падали. Третий в пьяном виде аварию устроит, и накажут не его, а гайцов, посмевших остановить небожителя.
Жаль, что они теперь на обычных креслах сидят.
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7k
portmen77 10 часов назад
Ереван не Лондон, если Бастыкинцы не обосруться и заявят в Интерпол, то её упакуют и погрузят. Только вот кому это надо? Вдруг она показания начнёт давать ....
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7k
portmen77 10 часов назад
...баный позор
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2k
Frank Borman 10 часов назад
Маруха сейчас сидит в Ереване, на малине какого нибудь вора в законе. Там ее ФСБ не достанет. Так что брателла помахала ручкой и сказала: адиос, амигос!
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1k
Али 10 часов назад
Ну во-первых, об этом было известно еще вчера. А во-вторых, к гадалке не ходи - ей было известно о том, что по ее душу собираются еще до того как было написано обращение в ВККС
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