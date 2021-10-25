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"Тушила"

"Тушила" (1 фото)

Автор:
25 октября 2021 08:41
Метки: герои   люди   не мое   факты   
1240
1
История десятилетней давности, но вспоминаю постоянно. Однажды в комментариях под статьей про Porsche Cayenne кто-то разместил фото вот этого автомобиля как пример отчаянного безвкусия московских мажориков. Я загуглил, кто же это такой нахальный.
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Метки: герои   люди   не мое   факты   
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10  комментариев
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11k
Taximaxi Час назад
Таких,молча делающих свою работу-подавляющее большинство. Это -живая вода России. А жёлто -коричневая пена,с контрацептивами на груди-либерастнно говно,плавающее на поверхности,кипя воняя и булькая,-отходы,которые время от времени шумовкой откидывают . На таких людях Россия выстояла,когда враги в предвкушении потирали ручки,мол-всё Россия. А потом визжали возмущённо-как так то? Работайте братья.
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1k
roman-delisov 7 минут назад
Т.е. автомобиль в служебной окраске и со всеми соответствующими атрибутами пожарной службы для автора -- это "пример отчаянного безвкусия московских мажориков"? А как тогда автор относится к автомобилям с милицейской/полицейской окраске? Там Кайены (и не только) тоже присутствуют.
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88
Александр Умка Черушев 51 минуту назад
Что Чернышев, что Зиничев - настоящие люди с большой буквы. И оба рано ушли, жаль... Светлая память.
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605k
Alexey Berestenko Час назад
Сомалийская марка с фотографией Евгения Чернышева во время тушения Останкино
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1k
Дмитрий Час назад
Автор, Вы забыли фото машины разместить.
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605k
Alexey Berestenko Час назад
ЧС-392.
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3k
Том Джоуд Час назад
Вот это настоящий Герой России
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Артур

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