Тремор у человека

Разновидности

Дрожание может быть разных видов, но для начала выделим первичное и вторичное. Первичный, эссенциальный тремор возникает самостоятельно, а вторичный — в виде реакции на разные болезни, отправление, действие определенных лекарств.

Также следует различать физиологический тремор и патологический. Первый считается нормальным явлением и встречается у здоровых людей — например, при сильном волнении. Для него характерна небольшая амплитуда движений, а также возможность со стороны самого человека убрать это состояние — попросту успокоиться.

Патологический вызывается разными нарушениями в нервной системе. Он делится на большое количество разных подвидов — например, выделяют так называемый мозжечковый вариант.

Необходимо выделить и еще одну группу таких нарушений: двигательные и в состоянии покоя. Причем двигательное дрожание тоже бывает нескольких разновидностей. Не будем описывать все, но приведем в пример кинетический — это такой тремор, который наблюдается при попытке совершить действие. Если оно нецеленаправленное (условно, любое), речь идет о простом кинетическом варианте состояния. Когда же действие целенаправленное (например, больной хочет взять чашку), а само дрожание усиливается по мере приближения к цели, говорят об интенционном треморе.