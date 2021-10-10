Тремор у человека

Тремор относится к двигательным нарушениям. Со стороны это выглядит как мелкие колебания тех или иных участков тела.
Широко распространен тремор рук — эти непроизвольные движения сильно осложняют жизнь пациентов, потому что не позволяют им совершать простые действия, а часто и самостоятельно себя обслуживать, хоть технически это состояние не вызывает опасности для жизни, не сокращает ее. Такая проблема характерна для людей старше 65 лет, а чем старше становится пациент, тем сильнее она прогрессирует. Но это зависит от конкретного заболевания — нередко тремор, который возник под воздействием определенных факторов, после устранения этих самых факторов тоже исчезает.
Разновидности
Дрожание может быть разных видов, но для начала выделим первичное и вторичное. Первичный, эссенциальный тремор возникает самостоятельно, а вторичный — в виде реакции на разные болезни, отправление, действие определенных лекарств.
Также следует различать физиологический тремор и патологический. Первый считается нормальным явлением и встречается у здоровых людей — например, при сильном волнении. Для него характерна небольшая амплитуда движений, а также возможность со стороны самого человека убрать это состояние — попросту успокоиться.
Патологический вызывается разными нарушениями в нервной системе. Он делится на большое количество разных подвидов — например, выделяют так называемый мозжечковый вариант.
Необходимо выделить и еще одну группу таких нарушений: двигательные и в состоянии покоя. Причем двигательное дрожание тоже бывает нескольких разновидностей. Не будем описывать все, но приведем в пример кинетический — это такой тремор, который наблюдается при попытке совершить действие. Если оно нецеленаправленное (условно, любое), речь идет о простом кинетическом варианте состояния. Когда же действие целенаправленное (например, больной хочет взять чашку), а само дрожание усиливается по мере приближения к цели, говорят об интенционном треморе.
Причины
Существует очень много причин тремора рук:
- Генетический фактор (обуславливает эссенциальную форму недуга).
- Болезнь Паркинсона.
- Некоторые патологии эндокринной системы.
- Нарушения метаболизма. Например, в качестве причины может выступать болезнь Вильсона-Коновалова.
- Поражения сосудов головного мозга — разные виды инсультов.
- Болезни на фоне инфекций. Сюда относится эпидемический энцефалит.
- Разные объемные образования: от опухолей до гематом.
- Прием некоторых лекарственных средств. Эффект дрожания вызывают некоторые виды антидепрессантов и нейролептиков.
- Серьезные отравления — угарным газом, солями тяжелых металлов.
- Абстинентный синдром, возникающий на фоне отмены вещества, от которого у человека наблюдается зависимость. Это наркотические средства, алкоголь, некоторые сильные лекарства.
Это далеко не все факторы — в практике врачей найдутся и другие, которые способны становиться причинами тремора конечностей.
Диагностика
Определить саму проблему довольно просто — это можно сделать в результате опроса, а также при обычном осмотре пациента, при помощи простых экспериментов. Другое дело, что специалистам важно, что именно лежит в основе такой реакции организма. Тут необходимо исключить заболевания, которые могут быть опасными для пациента.
Диагностика, необходимая для последующего лечения тремора рук, включает:
- Лабораторные анализы: общие, на гормоны, кальций, глюкозу и ряд других веществ. Также при помощи анализов можно определить, не связан ли тремор с алкогольной, наркотической интоксикацией или синдромом отмены. Для более полной картины исследуются и кровь, и моча.
- МРТ головного мозга. Исследование может показать ишемические или атрофические очаги, а также другие проблемы.
- Компьютерная стабилография. Эта методика при помощи самых разных тестов и специального аппарата позволяет понять более точные характеристики отклонения.
Также проводится ряд других исследований: треморометрия, электромиография, ангиография. В ряде случаев требуются молекулярно-генетические тесты. Конкретная диагностика будет зависеть от ситуации: состояния, возраста пациента, полноты информации о его заболеваниях и т. д. Разным людям могут потребоваться абсолютно разные обследования.
Лечение
Если причина, которая лежит в основе заболевания, устранима, лечение тремора начинают именно с этого. Затем в дело вступает консервативная терапия, в которую входят:
- Повышение качества жизни за счет изменения привычек и обстановки. Пациентам необходимо избегать стрессов, а также окружить себя более удобными и безопасными вещами. Например, ножи должны быть с тупыми краями, чтобы человек не мог себя поранить. Если человек часто остается дома один, телефон для экстренной связи должен иметь голосовое управление.
- Лечебная физкультура, массажи, а также дополнительные варианты лечения — например, рефлексотерапия. Также многим пациентам рекомендуется применять специальные фиксаторы, которые крепятся на запястья и делают движения более жесткими, ограниченными.
- Применение разных лекарств, которые подбираются исключительно врачом после тщательной диагностики. Ни в коем случае нельзя назначать себе что-то самостоятельно.
Если консервативные способы не помогли, пациентам предлагается хирургическое вмешательство. Это актуально в том случае, когда тремор способен сделать человека инвалидом. Тогда в процессе операции в организм имплантируют специальные электроды — за счет воздействия на мозг специальными импульсами они помогают выровнять движения.
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Вопросы и ответы
Можно ли полностью вылечить тремор рук?
Все зависит от ситуации — иногда это возможно, если будет устранена основная причина проблемы. Но даже если это невозможно, при участии врачей пациент начнет чувствовать себя лучше.
Опасен ли тремор рук для жизни?
Прямой опасности для жизни у этого состояния нет. Но человек, который не контролирует свои движения, может себе навредить: обжечься кипятком, порезаться острым ножом или ножницами. Одновременно с этим сильно снижается качество жизни, а часто и моральное состояние человека, который не может взять под контроль руки. Так что лечение необходимо всегда.
Встречается ли тремор рук у молодых?
Да, такое состояние может развиться и у довольно молодых людей — например, в результате появления в мозгу большой опухоли определенного характера. Но чаще всего от тремора страдают люди старше 65.
В каком бы возрасте ни застала эта проблема, не стоит откладывать визит к врачу — это поможет вовремя диагностировать причины тремора рук и вернуть себе комфортную, полноценную жизнь.
Источник:
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Но 150 водочки и как рукой снимает!