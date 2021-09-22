Почти по Чуковскому путаница: Facebook блокирует все сообщения со словом «Хохлов»

Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов требует взыскать с Facebook компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей из-за постоянных блокировок его аккаунта, вызванных схожестью его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.

«В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Солнцевского районного суда Москвы.

В пресс-службе добавили, что судебное заседание по делу назначено на 12:00 5 октября.

По словам Хохлова, постоянные блокировки его аккаунта привели к тому, что ни он сам, ни его друзья и знакомые не могут нормально использовать Facebook и Instagram.