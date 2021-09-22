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Почти по Чуковскому путаница: Facebook блокирует все сообщения со словом «Хохлов»

Почти по Чуковскому путаница: Facebook блокирует все сообщения со словом «Хохлов» (1 фото)

Автор:
22 сентября 2021 18:01
Метки: Правo   государство   закон   порядок   
689
1
Украинцы – весьма довольны, что «лицо-книга» не позволяет кацапам дразниться в мировой сети.
Но этим фактом на сумму 150 миллионов рублей крайне возмущен футбольный тренер «Ротора»

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Метки: Правo   государство   закон   порядок   
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28  комментариев
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601
Alex 4 часа назад
Что такого в хохлах. Я малорос украинец по происхождению, сам себя называю южным русским хохлом) Всю жизнь хохлов называли хохлами. Это не оскорбление.
Вот когда все хохлов без разбора записывают бандеровцы, вот это идиотия чистой воды.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать))) всем пис
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19k
Dobrovit 9 минут назад
А сколько таких Хохловых в мире страдает из-за идиотизма фейсбука!
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477
nickolaus Dobrovit 45 секунд назад
Минимум 40 млн. Хохлов страдает...
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225
Сигизмунд Лазаревич Час назад
хохлы [мат] и цукер тоже [мат], раз допускает такой идиотизм
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3k
Артур Гевондян Час назад
А если у человека Москаленко - почему не блокируют?
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29k
Растрелли В.В. Час назад
Хохлы они и в Африке - хохлы. Позорище одно.
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3k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
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8k
insaider 2 часа назад
А кто это сделал?!
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Дмитрий Хохлов требует взыскать с Facebook компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей из-за хохлов!
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52k
parallax 2 часа назад
Русский язык очень богат. Блокируют "хохлов", заменяй на майданутых, кастрюлеголовых, залежалых, рагулей, скакуасов, чуборылых, шароварников, ...
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24k
Батончик с маком 3 часа назад
Значит будем называть бандерлогами, кастрюлеголовыми, майдаунами, францюватыми, укропами....
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10k
Александр 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Федор 3 часа назад
Ну да. Подбешивает немного. Хохлы... Кацапы... Вот я бульбаш. И что...???
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84
ЛИЦЕМЕ́Р Andrey Abramov 3 часа назад
Харизмой на муля не потяну
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84
ЛИЦЕМЕ́Р Mowgley 3 часа назад
Я вас умоляю, мене уже поздно,мне бы что есть сохранить
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301
Ольга 3 часа назад
Что, теперь в Фейсбуке хохлов надо называть украиноговорящими, как негров афроамериканцами? На Украине ведь не только хохлы живут.
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