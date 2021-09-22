Почти по Чуковскому путаница: Facebook блокирует все сообщения со словом «Хохлов»

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Украинцы – весьма довольны, что «лицо-книга» не позволяет кацапам дразниться в мировой сети.
Но этим фактом на сумму 150 миллионов рублей крайне возмущен футбольный тренер «Ротора»
Но этим фактом на сумму 150 миллионов рублей крайне возмущен футбольный тренер «Ротора»
Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов требует взыскать с Facebook компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей из-за постоянных блокировок его аккаунта, вызванных схожестью его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.
«В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Солнцевского районного суда Москвы.
В пресс-службе добавили, что судебное заседание по делу назначено на 12:00 5 октября.
По словам Хохлова, постоянные блокировки его аккаунта привели к тому, что ни он сам, ни его друзья и знакомые не могут нормально использовать Facebook и Instagram.
«В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Солнцевского районного суда Москвы.
В пресс-службе добавили, что судебное заседание по делу назначено на 12:00 5 октября.
По словам Хохлова, постоянные блокировки его аккаунта привели к тому, что ни он сам, ни его друзья и знакомые не могут нормально использовать Facebook и Instagram.
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Метки: Правo государство закон порядок
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Вот когда все хохлов без разбора записывают бандеровцы, вот это идиотия чистой воды.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать))) всем пис