Суд британского города Лестер рассматривал дело 21-летнего Бена Джона. По данным The Guardian, молодой человек после своего 18-летия успел скачать 67 788 расистского содержания и схему изготовления бомбы. Также он опубликовал письмо, в котором признался, что состоит в фашистское подполье Линкольншира, и выступал против геев, иммигрантов и либералов. Присяжные признали молодого человека в терроризме и по закону ему светило 15 лет тюрьмы.

Однако, судья Тимоти Спенсер посчитал поступки Бена «актом подростковой глупости» и приговорил парня к чтению классической литературы и к двум годам лишения свободы условно. В течении двух лет Джон должен будет прочитать роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, а также книги Энтони Троллопа, Уильяма Шекспира и Томаса Харди.

О прочитанных книгах парень должен будет докладывать судье и каждые два месяца рассказывать о прочитанном.