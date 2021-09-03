В Великобритании суд признал 21-летнего Бена Джона виновным в терроризме. Молодой человек за три года скачал из интернета кучу расистских документов, успел вступить в фашистскую организацию и выступал против геев. По закону ему грозило до 15 лет тюрьмы, но судья придумал другое наказание.
Суд британского города Лестер рассматривал дело 21-летнего Бена Джона. По данным The Guardian, молодой человек после своего 18-летия успел скачать 67 788 расистского содержания и схему изготовления бомбы. Также он опубликовал письмо, в котором признался, что состоит в фашистское подполье Линкольншира, и выступал против геев, иммигрантов и либералов. Присяжные признали молодого человека в терроризме и по закону ему светило 15 лет тюрьмы.
Однако, судья Тимоти Спенсер посчитал поступки Бена «актом подростковой глупости» и приговорил парня к чтению классической литературы и к двум годам лишения свободы условно. В течении двух лет Джон должен будет прочитать роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, а также книги Энтони Троллопа, Уильяма Шекспира и Томаса Харди.
О прочитанных книгах парень должен будет докладывать судье и каждые два месяца рассказывать о прочитанном.
Источник:
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И его признали виновным в терроризме!
А на свободе остался только потому, что судья сам не любит геев, иммигрантов и либералов. Молча.
Можно ожидать что в королевстве террористам перестанут назначать тюремное заключение, и станет возможно их сколько угодно, и каких угодно у себя на острове укрывать.