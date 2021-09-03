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Британца признали виновным в терроризме и в качестве наказания приговорили к&nbsp;чтению классической литературы

Британца признали виновным в терроризме и в качестве наказания приговорили к чтению классической литературы (1 фото)

Автор:
03 сентября 2021 11:21
Сообщество : Истории
Метки: Юмор   великобритания   интересное   классика   книги   парень   суд   фото   
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В Великобритании суд признал 21-летнего Бена Джона виновным в терроризме. Молодой человек за три года скачал из интернета кучу расистских документов, успел вступить в фашистскую организацию и выступал против геев. По закону ему грозило до 15 лет тюрьмы, но судья придумал другое наказание.

Суд британского города Лестер рассматривал дело 21-летнего Бена Джона. По данным The Guardian, молодой человек после своего 18-летия успел скачать 67 788 расистского содержания и схему изготовления бомбы. Также он опубликовал письмо, в котором признался, что состоит в фашистское подполье Линкольншира, и выступал против геев, иммигрантов и либералов. Присяжные признали молодого человека в терроризме и по закону ему светило 15 лет тюрьмы.


Однако, судья Тимоти Спенсер посчитал поступки Бена «актом подростковой глупости» и приговорил парня к чтению классической литературы и к двум годам лишения свободы условно. В течении двух лет Джон должен будет прочитать роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, а также книги Энтони Троллопа, Уильяма Шекспира и Томаса Харди.

О прочитанных книгах парень должен будет докладывать судье и каждые два месяца рассказывать о прочитанном.

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Метки: Юмор   великобритания   интересное   классика   книги   парень   суд   фото   
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721
Алексей Попов 2 часа назад
Надо было добавить "Войну и мир" в подлиннике :-) Лет через 5 начал бы читать :-)
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Андрей Ы. Полминуты назад
Только Достоевского ему не давайте. А то ещё старушек топором мочить начнёт.
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1k
Краснодар 42 минуты назад
Из реальных эпизодов - только опубликованное письмо с признанием в нелюбви к геям, иммигрантам и либералам.
И его признали виновным в терроризме!
А на свободе остался только потому, что судья сам не любит геев, иммигрантов и либералов. Молча.
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8k
Клёст 43 минуты назад
Английское право.
Можно ожидать что в королевстве террористам перестанут назначать тюремное заключение, и станет возможно их сколько угодно, и каких угодно у себя на острове укрывать.
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5k
М С Час назад
Судья придумал наказание. Оригинально. А законы как же?
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28k
Воронихин А.Н. 2 часа назад
Хренасе у них дифференцированный подход.
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331
bobobo 2 часа назад
Если чувак выступает против геев, иммигрантов и либералов, его место в Гос. Думе.
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14k
Вася Александрович 2 часа назад
После первых двух страниц "Войны и мира" британец повесился
Прокурор даже не успел порекомендовать ему ещё ПСС Ленина.
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