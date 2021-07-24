Сборная России одержала победу на Международной Олимпиаде по физике

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Сборная России выиграла золотые медали и первые места на Международной олимпиаде по физике. Президент Владимир Путин обратился к талантливым школьникам и поздравил победителей.
Сборная России выиграла золотые медали и первые места на Международной олимпиаде по физике. Президент Владимир Путин обратился к талантливым школьникам и поздравил победителей.
"Дорогие Денис, Матвей, Николай, Артемий, Данила! Поздравляю вас с блестящим, победным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики. За вашими золотыми медалями – талант, упорный, напряжённый труд, сила характера и исключительная самоотдача", - заявил президент России.
Отдельно Владимир Владимирович поблагодарил учителей и наставников призеров за высококлассную подготовку к соревнованию.
Такая победа - очередное доказательство правильного подхода к образованию подрастающего поколения. Российское научное сообщество будет пополняться новыми талантливыми сотрудниками, а сама наука продолжит развиваться и продолжать работать на благо страны и граждан.
"Дорогие Денис, Матвей, Николай, Артемий, Данила! Поздравляю вас с блестящим, победным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики. За вашими золотыми медалями – талант, упорный, напряжённый труд, сила характера и исключительная самоотдача", - заявил президент России.
Отдельно Владимир Владимирович поблагодарил учителей и наставников призеров за высококлассную подготовку к соревнованию.
Такая победа - очередное доказательство правильного подхода к образованию подрастающего поколения. Российское научное сообщество будет пополняться новыми талантливыми сотрудниками, а сама наука продолжит развиваться и продолжать работать на благо страны и граждан.
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С языка снял ! Да уж , не нужны Родине такие ребята . За то всякая мразь , типа «могенов» и «милошек» на центральных каналах крутится .
Обращение самизнаете кого.... но вот лучше бы молчал, не позорился блин!