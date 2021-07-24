Сборная России одержала победу на Международной Олимпиаде по физике

Сборная России выиграла золотые медали и первые места на Международной олимпиаде по физике. Президент Владимир Путин обратился к талантливым школьникам и поздравил победителей.



"Дорогие Денис, Матвей, Николай, Артемий, Данила! Поздравляю вас с блестящим, победным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики. За вашими золотыми медалями – талант, упорный, напряжённый труд, сила характера и исключительная самоотдача", - заявил президент России.

Отдельно Владимир Владимирович поблагодарил учителей и наставников призеров за высококлассную подготовку к соревнованию.



Такая победа - очередное доказательство правильного подхода к образованию подрастающего поколения. Российское научное сообщество будет пополняться новыми талантливыми сотрудниками, а сама наука продолжит развиваться и продолжать работать на благо страны и граждан.