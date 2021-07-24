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Сборная России одержала победу на Международной Олимпиаде по физике

Сборная России одержала победу на Международной Олимпиаде по физике (1 фото)

Автор:
24 июля 2021 20:30
Метки: Победа   Россия   олимпиада   физика   
77
1
Сборная России выиграла золотые медали и первые места на Международной олимпиаде по физике. Президент Владимир Путин обратился к талантливым школьникам и поздравил победителей.

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Метки: Победа   Россия   олимпиада   физика   
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6  комментариев
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418
_♛_ 52 минуты назад
Значит скоро разъедутся по Оксфордам и Гарвардам...
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40
svarog19692007 47 минут назад
«Значит скоро разъедутся по Оксфордам и Гарвардам.»
С языка снял ! Да уж , не нужны Родине такие ребята . За то всякая мразь , типа «могенов» и «милошек» на центральных каналах крутится .
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18k
Ego sum qui sum 50 минут назад
вспомнилось
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947
Stranger2018 52 минуты назад
Молодым респект однозначно!

Обращение самизнаете кого.... но вот лучше бы молчал, не позорился блин!
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