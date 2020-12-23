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Для тех кто изучает физику

Для тех кто изучает физику (2 фото)

Автор:
23 декабря 2020 09:42
Сообщество : Наука
Метки: Онлайн   Павел Виктор   короткопост   урок   физика   шедевр   школа   
592
2
Жаль в моем детстве не было такого, глядишь и к физике было б больше интереса...

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Метки: Онлайн   Павел Виктор   короткопост   урок   физика   шедевр   школа   
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Cornho Час назад
Как "человека уже нет"? Неужели умер?? Смотрел пару лекций - очень интересно и доступно рассказывает.
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