Для тех кто изучает физику

Жаль в моем детстве не было такого, глядишь и к физике было б больше интереса...
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Метки: Онлайн Павел Виктор короткопост урок физика шедевр школа
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