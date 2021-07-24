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ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных

ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных (1 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:44
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: СМИ и пресса   вирус   истерия   коронавирус   манипуляция   
406
1
"Бессимптомные больные" - новый идиотский термин, тиражируемый в СМИ.

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Метки: СМИ и пресса   вирус   истерия   коронавирус   манипуляция   
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6  комментариев
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Мы все - бессимптомные носители смерти.
Никто не смог её обмануть.
Что только ВОЗ ни придумывает.
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873
Александр Задорожный 4 минуты назад
Ох ребятки, не болели вы КОВИДом по-настоящему. И родственники Ваши не болели. Да даже если маска добавит мне 10% шанса не заболеть или не заразить окружающих - я ее надену. Даже 5%... Я думаю о том, что если я заболею это ещё пол беды, но если я потом заражу близких, а у многих из нас есть пожилые родители/бабушки-дедушки(да даже незнакомых мне людей в автобусе) как потом, совесть мучать не будет? То что Вы переносите эту гадость без проблем и возможно бессимптомно, не защищает всех вокруг от нее.
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1k
Helimen 56 минут назад
Что ВОЗ, что ООН со своим СовБезом... такая х...ня!
Что то вякают, рожают какие то рекомендации-меморандумы-требования-сертификаты.
А рулят то одни и те же кукловоды.
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5k
Sanar Час назад
Да фигня всё это, пару литров пива живого не фильтрованного и я симптомный носитель))
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7k
insaider 2 часа назад
Это жидкий ковид!
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251
Отец Пигидий insaider Полчаса назад
Ну ты дал....
Ну ты дал....Посмотреть
Ну ты дал....
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