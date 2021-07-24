ВОЗ спасёт мир от бессимптомных больных

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Никто не смог её обмануть.
Что только ВОЗ ни придумывает.
Что то вякают, рожают какие то рекомендации-меморандумы-требования-сертификаты.
А рулят то одни и те же кукловоды.