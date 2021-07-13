FISHKINET
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России 5 любопытных фактов обо всём на свете 5 любопытных фактов обо всём на свете Мигранты устроили массовую драку в Москве Мигранты устроили массовую драку в Москве 30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории 30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории 30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы 30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из... Любитель черного юмора с хорошей самоиронией Любитель черного юмора с хорошей самоиронией Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Матерому коту и море по колено Матерому коту и море по колено Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча Они созданы друг для друга: коты и коробки Они созданы друг для друга: коты и коробки Наглая и жадная воровка Наглая и жадная воровка 30 фото, сделанных точно в нужный момент 30 фото, сделанных точно в нужный момент Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи пытались её завоевать? Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи... Село в СССР Село в СССР Классики литературы с очень необычными привычками Классики литературы с очень необычными привычками Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания
Главная > Фото 
Госпитализированного из-за коронавируса COVID-19 Петра Мамонова пока не смогли вывести из комы

Госпитализированного из-за коронавируса COVID-19 Петра Мамонова пока не смогли вывести из комы (1 фото)

Автор:
13 июля 2021 21:49
Метки: Петр Мамонов   ковид   кома   
552
1

Как всегда, о настоящих личностях порой и не пишут особо.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Петр Мамонов   ковид   кома   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Заголовок смените, похоже на некролог. Или добавьте слова "пока". Пока не смогли вывести из комы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
Пётр Полчаса назад
Не выйти ему из коммунарки.... Попал на конвейер смерти..... Увы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
Пётр Полчаса назад
Стандартная для коммунарки схема: ивл, кома, сепсис.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс 2 часа назад
Вот ему расскажите что пандемии нет и прививки не нужны....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
kaboza 2 часа назад
Дай Боже здоровья главарю Звуки Му
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca Курорт Ибица пустует из-за ограничений: фоторепортаж Курорт Ибица пустует из-за ограничений: фоторепортаж
KOSTELLO

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17144



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
1
105
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
20 олдскульных картинок из 20 века
3
57
20 олдскульных картинок из 20 века
﻿
Набирающие популярность
Учёный объяснил последствия бессимптомного течения коронавируса у супер-распространителей
0
49
Учёный объяснил последствия бессимптомного течения коронавируса у супер-распространителей
Якутия горит
0
40
Якутия горит
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ynews#авто аварии#прикол#в мире#приколы##повезло#смертельное дтп
#Юмор#дтп#аварии#картинки#подборка#история#фотографии#авария дня#позитив#прикольные
#животные#факты#автомобили#автомир#Россия#люди#Разное#дети#футбол#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться