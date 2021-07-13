Госпитализированного из-за коронавируса COVID-19 Петра Мамонова пока не смогли вывести из комы

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Как всегда, о настоящих личностях порой и не пишут особо.
В понедельник, 12 июля, супруга российского актера и рок-музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала журналистам о том, что врачи пока не могут вывести его из искусственной комы, передает РИА Новости.
Как пояснила Ольга, медики отменили Петру все лекарства, его органы работают самостоятельно, однако в сознание он прийти не может. По ее словам, Петр подключен к аппарату ИВЛ, однако у него уже получается делать самостоятельные вдохи. На сегодняшний день его состояние оценивается как крайне тяжелое и стабильное. Напомним, что в начале месяца 70-летнего артиста госпитализировали в реанимацию с подтвержденным КОВИД-19, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. P.S. От себя, хочу пожелать Петру Николаевичу, скорейшего выздоровления!
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Метки: Петр Мамонов ковид кома
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