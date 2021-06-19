О свободной конкуренции на примере одного моего знакомого

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Как-то так видится мне свободная капиталистическая конкуренция. И это имеет место быть. Мы постоянно соревнуемся, враждуем, соперничаем. Жизнь – борьба, естественный отбор и всё такое… Может, это, конечно, и здорово, но вот только зачастую побеждает в этих "состязаниях" не самый хороший, полезный и правильный, а самый бессовестный, беспринципный и бесчестный.Я поясню это на примере одного своего знакомого. Когда в его доме появлялся шипучий напиток, он переставал пить воду. Нет, его никто не заставлял это делать, просто безвкусная вода не выдерживала конкуренции со сладкой газировкой. Когда мой друг приносил детям конфеты − они не ели яблоки. Яблоки не выдерживали конкуренции с шоколадом. Когда мой знакомый купил машину, то перестал гулять. Пешие прогулки не выдержали конкуренции. Когда мой приятель подключил интернет, он перестал читать. Зачем? Всё можно посмотреть в красивых видосиках. Так не выдержали конкуренции книги. Когда на каждом шагу открылись супермаркеты, мой друг перестал выращивать еду. Огород не выдержал конкуренции с египетской картошкой. Так день за днём мой приятель беспощадно расправлялся с "конкурентами", даже не догадываясь об этом. Ещё немного и конкуренции не выдержали все его друзья, включая меня: телевизор, сериалы и соцсети оказались более забавными и заслуживающими внимания, а диван более близким и мягким. Но потом неожиданно случилось так, что конкуренции не выдержал и он сам... Его жена ушла к более интересному мужчине. На работе бедолагу понизили, а освободившуюся должность отдали более молодому и энергичному сотруднику. Мой бывший друг даже не заметил, как сделался несчастным, больным, всеми забытым человеком. Вот такая "свободная" конкуренция.Вспоминая этот случай, я всё время думаю о том, что хотим мы того или нет, но каждая вещь в условиях капитализма рано или поздно превращается в конкурента, и, принимая "в дар" одно, мы неосознанно выбрасываем из жизни что-то другое. И зачастую "другое" оказывается более ценное, чем то, "первое", которое предлагает нам современный рынок. Вот в чём фокус. Нет, я не против прогресса и не призываю людей отказываться от благ цивилизации. Я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что сегодняшний "прогресс" не упрощает нам жизнь, не делает нас лучше, здоровее и свободнее. Он методично вычёркивает, вытесняет и выжимает из нас человеческие ценности каждой своей новой побрякушкой. Но ловушка заключается ещё и в том, что, принимая модель конкуренции, мы соглашаемся и с условиями этой беспощадной игры на выбывание. И однажды пройти испытание конкуренцией придётся каждому.Давайте же посмотрим на наши «успехи» в этой игре.В лице телевидения и интернета, например, мы сами привели детям своих конкурентов по воспитанию. Но вопрос: выдерживаем ли мы эту конкуренцию? Кого послушает ваш ребёнок, вас или вещающую 24 часа в сутки со всех радиостанций, телеканалов и соцсетей армию хорошо обученных клоунов-шоуменов с их фокусами, шуточками и модными веяниями? Давайте посмотрим правде в глаза: в вопросах воспитания мы давно не конкурентоспособны, мы − немодны, нравоучительны, скучны, мы не входим в список журнала Форбс, в нас не вбухивают миллиарды иностранные компании, мы не снимаемся в кино, не читаем рэп, у нас нет татуировок на лице и ютуб-канала с миллионом подписчиков − мы НИКТО в глазах собственных детей!Да что уж говорить о нас, если весь этот многообразный живой МИР не выдерживает у молодёжи конкуренции с компьютерными играми. Бутылка пива с лёгкостью выигрывает конкуренцию у целого министерства здравоохранения. Мобильник – у министерства образования. Телевизор – у министерства культуры…А что будет, когда "свободной" конкуренции не выдержит человечность? Ведь, согласитесь, быть Человеком − это тяжёлый труд, капитализм идёт на помощь, предлагая сбросить это тяжкое бремя, заменив его на тёплый и комфортный хлев для скота. А для каких целей держат скот – думаю, понятно. Вот почему конкуренция – это путь в пропасть. И знаете, у нас с вами осталось очень мало времени, чтобы осмыслить это и найти альтернативу вышеозначенному явлению. На пороге цифровизация и искусственный интеллект, а у меня к вам всё тот же вопрос: сможем ли мы составить ему свободную конкуренцию?Тоха Ха