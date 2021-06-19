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О свободной конкуренции на примере одного моего знакомого

О свободной конкуренции на примере одного моего знакомого (1 фото)

Автор:
19 июня 2021 10:38
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: выбор   капитализм   конкуренция   рынок   телевидение   
655
1
Когда сторонники капитализма начинают перечислять все прелести и блага, которые даёт мне этот самый капитализм, часто можно услышать громкое словосочетание: «СВОБОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ». И сразу воображение рисует что-то такое свободное-свободное и конкурентное-конкурентное… например, голодного бультерьера, сорвавшегося с цепи и вцепившегося в чьё-то горло.

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Метки: выбор   капитализм   конкуренция   рынок   телевидение   
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10  комментариев
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9k
Schandmaul 4 часа назад
если бы не было конкуренции мы бы висели до сих пор на ветках вниз головой и размножались делением или почкованием. Конкуренция это прогресс и присутствует не только при капитализме, а вообще везде. Человек с двумя высшими образованиями и активный в жизни будет в любом случае более успешным, чем пьющий быдлан отсидевший по малолетке
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789
Пока живу Полчаса назад
Доброго дня
Не понял - при чём тут капитализм, всё что приведено в пример, могло таки очень легко произойти и в прекрасном обществе развитого социализма, просто на раз.
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1k
roman-delisov 2 часа назад
Ну, все в одну кучу -- капитализм, конкуренция, прогресс, воспитание детей, вечная проблема отцов и детей и т.д.
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1k
Khamul 2 часа назад
Ага, правильно.
Давайте цензуру введем и постового к каждому приставим.
Сначала люди ходили везде пешком, собирали ягоды и коренья в лесу и охотились на диких животных.
А потом почему-то лошадей всяких приручали, пшеницу выращивали и скот разводили. И охотники/собиратели конкуренцию не выдержали.
Надо уметь приспосабливаться к меняющемуся миру, а не пытаться его остановить. Он все равно не остановится.
Не пускай детей в интернет? И они окажутся неуспешными в сетевом обществе, которое приближается - нравится это нам или нет. Потому что мир все больше уходит в этот самый интернет. Смиритесь с тем, что граница "настоящего" и "виртуального" все больше будет истончаться и исчезать.
Мне это не нравится на самом деле. Но это то, с чем надо уметь жить и успешно взаимодействовать.
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558
Ольга 3 часа назад
товарищи комментаторы. мозги включите. пост именно об этом - включите мозги, когда делаете выбор в жизни, любой. а не о том, что нам не нужен капитализм и конкуренция. читаю вас и тошно становится. действительно, поколение потреблядей - ни ума, ни сердца.
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4k
rutt 4 часа назад
Никогда твои посты не впечатляли, но за этот плюсище.
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4k
RomaXz 4 часа назад
Тоха Ха тот ещё идиот. Видел пару его видео. Тащить его на фишки это слишком дно даже для этого автора..
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4k
Иван 4 часа назад
Да всё правильно, нах*й конкуренцию, сразу толпой в сараи, как скот и жрать из одного корыта. Зато все равны. Е*аная утопию.
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3k
karamba 4 часа назад
Так что? Сидеть ровно на жопе и пахать лопатой дачу?
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