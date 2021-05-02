В эфире телеканала "Россия-1" телеврач поделился своими сомнениями относительно безопасности современных бытовых приборов:

- Не удивлюсь, если потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Но я думаю, что это не так. Однако сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. Это может выясниться в будущем, когда будет развиваться наука, - заметил Мясников, и этого оказалось достаточно, чтобы бабушка избавилась от "плохой" бытовой техники. Причем, фен был дорогим и принадлежал супруге обнинца. Но если вредно, значит, вредно для всех - решила бабушка и решительно выбросила нехорошие приборы в мусор.