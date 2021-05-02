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Россиянин подает в суд на доктора Мясникова, после передачи которого бабушка обнинца избавилась от фена

Россиянин подает в суд на доктора Мясникова, после передачи которого бабушка обнинца избавилась от фена (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 мая 2021 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Мясников   внушаемость   вред   здоровые   телевидение   телепередачи   
924
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А еще старушка выбросила микроволновку и электрочайник, которые, как заметил телеведущий, вполне могут негативно влиять на здоровье.

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Метки: Мясников   внушаемость   вред   здоровые   телевидение   телепередачи   
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17  комментариев
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3k
Тень 39 минут назад
Самый вредный прибор - телевизор. Он засоряет мозги.
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562
Лимонадный Джо Минуту назад
Мясников тупо зарабатывает деньги на телевидении. Часто несёт пургу и бред. И его личное мнение меня мало интересует. Если он лечил папуасов в Африке,то это не значит,что и мы папуасы.
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−109
sypernova 3 минуты назад
Про микроволновку нам еще учитель физики в школе говорил: включил ее и уйди в другую комнату. А электрочайник чем может быть опасен?
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395
Алексей 12 минут назад
Норм, моему соседу повестку давеча принесли.
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3k
Vasiliy Pakazyava 23 минуты назад
Чет старушенция ящик не выкинула, тоже вроде как не на воде работает
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30k
Минчанин Полчаса назад
"еще и телевидение подтянулось" - телевидение не "ещё подтянулось", оно уже давно в лидерах по оболваниванию населения.
Чему удивляться, если с экранов в "научно популярных передачах" несут дичь про то, что пирамиды построили инопланетяне, потом - "Слово пастыря".
А на закуску - сериал про слепую российскую Вангу, которая видит всё...
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
Какой он нахрен доктор!!!??? Это обычный жулик-щоумен!
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10k
ss Полчаса назад
Какой замечательный термин «телеврач»! Оно явно образовано не от врач - врачеватель, а от «враль по ТВ».
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364
Алексей Попов 36 минут назад
Зомбоящик -этим все сказано, хули там смотреть?
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11k
Великий Кормчий 38 минут назад
Судя по теме, там в семье какое то наследственное психическое заболевание
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424
Лебовски 39 минут назад
Мне стоило немалых усилий отвернуть свою престарелую мать от малышевой (не могу писать ее фамилию с большой буквы). Пришлось показывать много разоблачений в инете, промывать (очищать) мозги от этой заразы под названием телемедецина. Все эти малышевы, комаровские, малаховы, мясниковы и другие - просто бездельники, допущенные умышлено на тв для "работы" с населением. Если они такие первоклассные врачи, то лучше бы шли резать кроликов, делать операции и спасать людей, а не балаболить в телевизоре.
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20k
pssst 43 минуты назад
Хер ему вдоль рыла. Сами же процитировали Мясникова - чувак свою речь на предмет юридических коллизий проверил.
Гораздо интересней вопрос - что делал дорогой фен жены в квартире у бабушки. Старушке внуков не мешало бы тоже из квартиры вышвырнуть.
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3k
VL 52 минуты назад
мясникОф мутило картонное
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