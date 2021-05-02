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А еще старушка выбросила микроволновку и электрочайник, которые, как заметил телеведущий, вполне могут негативно влиять на здоровье.
Старые люди очень внушаемы и доверчивы. Именно потому с ними так любят "работать" мошенники. Соври поубедительнее - и бабушка или дедушка сами принесут все накопления, да еще и благодарить будут, если возьмешь.
Россиянин из Обнинска разгневан: мало в стране всевозможных аферистов, которые обзванивают стариков и навещают их под видом работников банка, ЖКХ и различных проверяющих органов - еще и телевидение подтянулось! После передачи с доктором Мясниковым, в которой тот рассказал о возможном негативном влиянии бытовых приборов на здоровье людей, родственница мужчины выбросила из квартиры и фен, и микроволновку, и электрочайник.
В эфире телеканала "Россия-1" телеврач поделился своими сомнениями относительно безопасности современных бытовых приборов:
- Не удивлюсь, если потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Но я думаю, что это не так. Однако сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. Это может выясниться в будущем, когда будет развиваться наука, - заметил Мясников, и этого оказалось достаточно, чтобы бабушка избавилась от "плохой" бытовой техники. Причем, фен был дорогим и принадлежал супруге обнинца. Но если вредно, значит, вредно для всех - решила бабушка и решительно выбросила нехорошие приборы в мусор.
- Не удивлюсь, если потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Но я думаю, что это не так. Однако сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. Это может выясниться в будущем, когда будет развиваться наука, - заметил Мясников, и этого оказалось достаточно, чтобы бабушка избавилась от "плохой" бытовой техники. Причем, фен был дорогим и принадлежал супруге обнинца. Но если вредно, значит, вредно для всех - решила бабушка и решительно выбросила нехорошие приборы в мусор.
- Это просто безобразие. Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, а тут удар под дых от центрального телевидения. Уж не знаю, чем там думает Мясников, доктором его не назову, но подобные выходки на пользу только производителям электротехники. Кто-нибудь смотрит за тем, что несут с экранов в массы наши звезды? - цитирует разгневанного жителя Обнинска портал «Obninsk.name». Кстати, адвокат издания утверждает, что вполне вероятно иск против Мясникова вполне может быть удовлетворен в пользу истца. Вот бы было хорошо!
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Чему удивляться, если с экранов в "научно популярных передачах" несут дичь про то, что пирамиды построили инопланетяне, потом - "Слово пастыря".
А на закуску - сериал про слепую российскую Вангу, которая видит всё...
Гораздо интересней вопрос - что делал дорогой фен жены в квартире у бабушки. Старушке внуков не мешало бы тоже из квартиры вышвырнуть.