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В жизни каждого из нас иногда происходят события, о которых мы потом сожалеем. Бывает так, что нужно быстро делать выбор - и, увы, не всегда он оказывается верным. А за ошибки приходится дорого платить. И чем человек известнее, чем больше находится на виду - тем серьезнее могут быть последствия.
1. Рэнди Куэйд
Комедийный актер Рэнди Куэйд вполне неплохо себя чувствовал, снимаясь в кино - на его счету участие в таких фильмах, как "День независимости", "Приключения Плуто Нэша", "Отпуск", "Вор в законе". В 1974 году Куэйд даже был номинирован на "Оскар". Так когда же всё пошло не так?
В сентябре 2009 года Рэнди и его жена Эви были арестованы за неуплату счета в отеле на сумму 10 000 долларов. Затем они самовольно заняли свой бывший дом, который к тому моменту им уже не принадлежал, и за это их арестовали повторно. После проблем с законом пара покинула США и отправилась в Канаду, утверждая, что они сбежали на Север от секретной организации "Hollywood Star Wackers", якобы убивающей знаменитостей ради наживы или устраивающей скандалы для их дикредитации. Куэйд рассказывал об этом в канадской прессе и заявил, что последними жертвами зловещей организации стали Хит Леджер, Дэвид Кэррадайн и Крис Пенн. После этих странных заявлений Куэйды были арестованы и снова освобождены в 2015 году.
С большой долей вероятности можно утверждать, что на большом экране в ближайшее время мы его не увидим.
В сентябре 2009 года Рэнди и его жена Эви были арестованы за неуплату счета в отеле на сумму 10 000 долларов. Затем они самовольно заняли свой бывший дом, который к тому моменту им уже не принадлежал, и за это их арестовали повторно. После проблем с законом пара покинула США и отправилась в Канаду, утверждая, что они сбежали на Север от секретной организации "Hollywood Star Wackers", якобы убивающей знаменитостей ради наживы или устраивающей скандалы для их дикредитации. Куэйд рассказывал об этом в канадской прессе и заявил, что последними жертвами зловещей организации стали Хит Леджер, Дэвид Кэррадайн и Крис Пенн. После этих странных заявлений Куэйды были арестованы и снова освобождены в 2015 году.
С большой долей вероятности можно утверждать, что на большом экране в ближайшее время мы его не увидим.
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2. Дженнифер Грей
Когда в вашем резюме есть главные роли в фильмах "Феррис Бьюллер берёт выходной" и "Грязные танцы", можно ожидать, что впереди у вас фантастическая карьера. Мэтью Бродерик и Патрик Суэйзи прекрасно справились, но что случилось с Дженнифер Грей? Актриса обладала запоминающейся внешностью, и немаловажную роль в этом играл ее нос.
В начале 90-х в попытке оседлать карьерного коня она решилась на пластическую операцию по уменьшению своего выдающегося достояния - и, фигурально выражаясь, в итоге осталась с носом. Операция сделала ее неузнаваемой. Никто уже не видел в ней ту забавную девчонку из "Грязных танцев", и актерская карьера Дженнифер совершенно заглохла.
В начале 90-х в попытке оседлать карьерного коня она решилась на пластическую операцию по уменьшению своего выдающегося достояния - и, фигурально выражаясь, в итоге осталась с носом. Операция сделала ее неузнаваемой. Никто уже не видел в ней ту забавную девчонку из "Грязных танцев", и актерская карьера Дженнифер совершенно заглохла.
3. Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс стал большой звездой, сыграв в фильмах "Белые люди не умеют прыгать", "Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар" и трилогии "Блейд". У него все было отлично. И тогда Снайпс решил перестать платить налоги.
Казалось бы, ну что такого могло произойти? Вернул бы деньги, заплатил несколько штрафов, снялся бы в каком-нибудь проходном боевичке, чтобы подзаработать? А вот и нет. Налоговые правонарушения Снайпса оказались настолько серьезными, что он попал в тюрьму. Актера признали виновным в умышленной неуплате налогов в течение трех лет и приговорили к году тюремного заключения за каждый год, когда он не нашел в себе сил и желания приехать в налоговую компанию H&R Block. К тому же ему пришлось выплатить 17 миллионов долларов налогов и штрафов. Поскольку снять продолжение "Блейда" в тюрьме довольно сложно, на этом карьера актера полностью остановилась.
Казалось бы, ну что такого могло произойти? Вернул бы деньги, заплатил несколько штрафов, снялся бы в каком-нибудь проходном боевичке, чтобы подзаработать? А вот и нет. Налоговые правонарушения Снайпса оказались настолько серьезными, что он попал в тюрьму. Актера признали виновным в умышленной неуплате налогов в течение трех лет и приговорили к году тюремного заключения за каждый год, когда он не нашел в себе сил и желания приехать в налоговую компанию H&R Block. К тому же ему пришлось выплатить 17 миллионов долларов налогов и штрафов. Поскольку снять продолжение "Блейда" в тюрьме довольно сложно, на этом карьера актера полностью остановилась.
4. Пас де ла Уэрта
Благодаря своей роли в драматическом сериале "Подпольная империя" сексуальная, загадочная и всегда готовая обнажиться актриса могла стать сенсацией. Но она все испортила своим бездумным и эксцентричным поведением. Репутация неуемной тусовщицы, кадры в прессе, на которых она явно очень пьяна, затем в 2011 году арест за нападение - она бросила стакан в другую актрису и ударила ее кулаком в лицо. Даже Линдси Лохан (та еще штучка!), которая присутствовала на той же вечеринке, такого себе не позволяла.
Ну и на съемочной площадке дела шли не намного лучше. Ходило много слухов о ее беспорядочных связях, о том, что она является на работу то в истерике, то в состоянии наркотического опьянения. В общем, в 2013 году продюсеры "Подпольной империи" устали от закидонов актрисы и уволили ее из сериала. Оказывается, приходить на съемки "под мухой" - не лучший способ сохранить карьеру. Ну надо же!
Ну и на съемочной площадке дела шли не намного лучше. Ходило много слухов о ее беспорядочных связях, о том, что она является на работу то в истерике, то в состоянии наркотического опьянения. В общем, в 2013 году продюсеры "Подпольной империи" устали от закидонов актрисы и уволили ее из сериала. Оказывается, приходить на съемки "под мухой" - не лучший способ сохранить карьеру. Ну надо же!
5. Майкл Ричардс
Актер и стендап-комик Майкл Ричардс, известный по телесериалу "Сайнфелд", в 2006 году допустил непростительную ошибку. Он оказался в "битве умов" с одним из зрителей во время живого выступления и ответил на критику в свой адрес серией расовых оскорблений, потребовав выгнать афроамериканца из клуба.
Вскоре в Интернете появилась видеозапись инцидента, на которой Ричардс остановил свое шоу в середине монолога и сказал своему оппоненту: "Пятьдесят лет назад тебя бы подвесили вверх ногами с долбаными вилами в заднице". Аудитория онемела, но разгневанный Ричардс продолшал бушевать и называть чернокожего зрителя "ниггером", что в США считается серьезным оскорблением и языком, неуместным в приличном обществе. Комик ушел со сцены, не закончив выступления.
Позже Ричардс выступил с извинениями на "Позднем шоу с Дэвидом Леттерманом". Он сказал, что глубоко сожалеет о том, что произошло, и настаивал на том, что на самом деле он совершенно не расист. Никто ему не поверил, и с тех пор вся его карьера - очень редкие и случайные выступления на телевидении.
Вскоре в Интернете появилась видеозапись инцидента, на которой Ричардс остановил свое шоу в середине монолога и сказал своему оппоненту: "Пятьдесят лет назад тебя бы подвесили вверх ногами с долбаными вилами в заднице". Аудитория онемела, но разгневанный Ричардс продолшал бушевать и называть чернокожего зрителя "ниггером", что в США считается серьезным оскорблением и языком, неуместным в приличном обществе. Комик ушел со сцены, не закончив выступления.
Позже Ричардс выступил с извинениями на "Позднем шоу с Дэвидом Леттерманом". Он сказал, что глубоко сожалеет о том, что произошло, и настаивал на том, что на самом деле он совершенно не расист. Никто ему не поверил, и с тех пор вся его карьера - очень редкие и случайные выступления на телевидении.
6. Тила Текила
Тила "Текила" Нгуен начала свой сомнительный путь к славе, став одной из первых признанных знаменитостей социальных сетей. А затем превратилась из самого популярного человека на MySpace в одну из самых непопулярных личностей в новейшей истории. На пике карьеры, в 2007 году, у нее было собственное шоу о свиданиях на MTV, которое называлось A Shot at Love with Tila Tequila. И в том же году она впервые снялась в кино. А потом все рухнуло в одночасье -после странного поста на ее сайте.
Статья под названием "Почему я сочувствую Гитлеру" вызвала всеобщее возмущение. Знаменитость, родившаяся в Сингапуре, написала, что она "узнала правду о войне и о том, что на самом деле сделал Гитлер", настаивая на том, что "он не был плохим человеком, каким его выставляли". Там же Текила разместила фотографии, на которых она позирует на фоне Освенцима, изображая полураздетую нацистку.
Текила оказалась упорной: она попыталась вернуть свою карьеру в нужное русло в 2015 году, появившись в британском реалити-шоу Celebrity Big Brother. Но как только шоураннеры узнали о ее симпатиях к нацистам, ее оттуда выгнали. Но и это ее ничему не научило. Последний раз она отличилась в 2016 году, начав резкие нападки на еврейского консервативного политического комментатора Бена Шапиро, которого, по ее словам, "следует отравить газом и отправить обратно в Израиль".
Статья под названием "Почему я сочувствую Гитлеру" вызвала всеобщее возмущение. Знаменитость, родившаяся в Сингапуре, написала, что она "узнала правду о войне и о том, что на самом деле сделал Гитлер", настаивая на том, что "он не был плохим человеком, каким его выставляли". Там же Текила разместила фотографии, на которых она позирует на фоне Освенцима, изображая полураздетую нацистку.
Текила оказалась упорной: она попыталась вернуть свою карьеру в нужное русло в 2015 году, появившись в британском реалити-шоу Celebrity Big Brother. Но как только шоураннеры узнали о ее симпатиях к нацистам, ее оттуда выгнали. Но и это ее ничему не научило. Последний раз она отличилась в 2016 году, начав резкие нападки на еврейского консервативного политического комментатора Бена Шапиро, которого, по ее словам, "следует отравить газом и отправить обратно в Израиль".
7. Линдси Лохан
Для Линдси Лохан, которая начала работать детской моделью, когда ей было всего 3 года, быть в центре внимания - дело привычное. Уже ребенком и подростком она снималась в сериалах и фильмах, и была восходящей звездой. Все это происходило с конца 90-х и до середины 2000-х, а в 2007 году полоса везения вдруг закончилась.
26 мая 2007 года Линдси была доставлена в больницу в Беверли-Хиллз после того, как устроила автоаварию. Незадолго до этого ее выписали из реабилитационного центра Wonderland Center в Лос-Анджелесе, где ее лечили от наркозависимости. И если первое мелкое правонарушение еще могло сойти ей с рук, то следующий арест, всего два месяца спустя (после очередного "отпуска" в реабилитационном центре), уже расставил все точки над "i".
Падение произошло по всем фронтам. Фильм с ее участием "Я знаю, кто убил меня", вышедший в 2007 году, победил в номинациях "Худшая экранная пара" (Лохан играла там сразу две роли) и "Худшая актриса" на церемонии вручения награды "Золотая малина - 2008". Всего он собрал рекордные восемь "малинок".
26 мая 2007 года Линдси была доставлена в больницу в Беверли-Хиллз после того, как устроила автоаварию. Незадолго до этого ее выписали из реабилитационного центра Wonderland Center в Лос-Анджелесе, где ее лечили от наркозависимости. И если первое мелкое правонарушение еще могло сойти ей с рук, то следующий арест, всего два месяца спустя (после очередного "отпуска" в реабилитационном центре), уже расставил все точки над "i".
Падение произошло по всем фронтам. Фильм с ее участием "Я знаю, кто убил меня", вышедший в 2007 году, победил в номинациях "Худшая экранная пара" (Лохан играла там сразу две роли) и "Худшая актриса" на церемонии вручения награды "Золотая малина - 2008". Всего он собрал рекордные восемь "малинок".
8. Пол Рубенс
Актер-комик Пол Рубенс со своим персонажем из детского телесериала и двух художественных фильмов Пи-Ви Херманом был очень популярен в 80-х годах. Сериал "Пи-Ви" получил премию "Эмми". Но в 1991 году общественное мнение как о персонаже, так и о человеке, стоящем за ним, резко изменилось.
Во время визита к своим родителям в Сарасоту, штат Флорида, Рубенс был арестован за неприличное поведение (публичное обнажение и мастурбацию) в кинотеатре для взрослых. Чтобы избежать суда, актер, которому на тот момент было 38 лет, согласился принять участие в новой кампании по борьбе с наркотиками, но это ему мало помогло. Игрушки Пи-Ви были сняты с полок по всей стране, и до конца 90-х о Рубенсе никто не вспоминал.
В 2000-х он пытался было вернуться на экран, но ничего не вышло: как раз тогда против него были выдвинуты новые обвинения - на этот раз ему инкриминировалось хранение детской порнографии. Действуя по наводке, офицеры полиции изъяли тысячи предметов из его коллекции старинной гей-эротики, и хотя Рубенс всегда отрицал, что у него есть какие-либо сексуальные изображения детей, последние клочья его репутации сгорели в этом огне.
Прошло еще десять лет, прежде чем Пол Рубенс осмелился вернуться к своему персонажу. В 2016 году он сыграл главную роль в фильме Netflix "Большой праздник Пи-Ви". Фильм получил положительные отзывы критиков, но это слабое утешение для человека, который "прощелкал" большую часть своей карьеры из-за нескольких очень неправильных решений.
Во время визита к своим родителям в Сарасоту, штат Флорида, Рубенс был арестован за неприличное поведение (публичное обнажение и мастурбацию) в кинотеатре для взрослых. Чтобы избежать суда, актер, которому на тот момент было 38 лет, согласился принять участие в новой кампании по борьбе с наркотиками, но это ему мало помогло. Игрушки Пи-Ви были сняты с полок по всей стране, и до конца 90-х о Рубенсе никто не вспоминал.
В 2000-х он пытался было вернуться на экран, но ничего не вышло: как раз тогда против него были выдвинуты новые обвинения - на этот раз ему инкриминировалось хранение детской порнографии. Действуя по наводке, офицеры полиции изъяли тысячи предметов из его коллекции старинной гей-эротики, и хотя Рубенс всегда отрицал, что у него есть какие-либо сексуальные изображения детей, последние клочья его репутации сгорели в этом огне.
Прошло еще десять лет, прежде чем Пол Рубенс осмелился вернуться к своему персонажу. В 2016 году он сыграл главную роль в фильме Netflix "Большой праздник Пи-Ви". Фильм получил положительные отзывы критиков, но это слабое утешение для человека, который "прощелкал" большую часть своей карьеры из-за нескольких очень неправильных решений.
9. Роб Лоу
Одним из предметов, конфискованных из тайника Пола Рубенса с порнографией, была печально известная видеозапись, на которой актер Роб Лоу занимается сексом с 16-летней девушкой. Несмотря на то, что Лоу в 80-х годах был многообещающим молодым актером, много снимался и был практически в одной обойме с Брэдом Питом, после этого скандала его яркая карьера резко пошла на спад.
История появления записи проста как две копейки: в 1988 году Роб Лоу поехал в Атланту, где он должен был присутствовать на Национальном съезде Демократической партии. В ночном клубе он познакомился с двумя девушками и провел с ними ночь. Оказалось, что одной из них всего 16 лет (он об этом не знал). Поскольку законный возраст согласия в Джорджии составляет 16 лет, Лоу избежал судебного преследования, но репутацию свою подмочил конкретно.
Да, он упорно пытался подняться обратно наверх, с переменным успехом, но на самую вершину путь ему был заказан. Кстати, актер рассказывал, что из-за скандала с секс-видео потерял роль в "Титанике". Представьте, сколько еще ролей он потерял.
История появления записи проста как две копейки: в 1988 году Роб Лоу поехал в Атланту, где он должен был присутствовать на Национальном съезде Демократической партии. В ночном клубе он познакомился с двумя девушками и провел с ними ночь. Оказалось, что одной из них всего 16 лет (он об этом не знал). Поскольку законный возраст согласия в Джорджии составляет 16 лет, Лоу избежал судебного преследования, но репутацию свою подмочил конкретно.
Да, он упорно пытался подняться обратно наверх, с переменным успехом, но на самую вершину путь ему был заказан. Кстати, актер рассказывал, что из-за скандала с секс-видео потерял роль в "Титанике". Представьте, сколько еще ролей он потерял.
10. Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер - одно из тех имен, за которым почти всегда следует вопрос: "Почему Голливуд его больше не выбирает?" Фрейзер прошел путь от характерного актера до кинозвезды, появившись в роли отважного Рика О'Коннелла в "Мумии", первом фильме трилогии, которая стала его визитной карточкой. Эта франшиза подошла к концу в 2008 году. Актер был на пике популярности - и тут еще один фильм с его участием неожиданно стал хитом!
Трехмерное фэнтезийное приключение "Путешествие к центру Земли" принесло мировые кассовые сборы в размере 242 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов долларов, подтвердив позицию Фрейзера как одного из ведущих актеров и предоставив ему шанс еще раз сыграть персонажа этой картины - в сиквеле. Но тут Фрейзер совершил огромную ошибку: он отказался от участия в фильме "Путешествие 2: Таинственный остров". Роль отдали Дуэйну "Скале" Джонсону. Когда картина стала кассовой бомбой 2010 года, Фрейзер свою ошибку осознал, но было поздно. "Путешествие 2" превзошло оригинал, собрав невероятные 335 миллионов долларов при бюджете в 79 миллионов долларов.
Похоже, тогда-то звезда Брендана Фрейзера и закатилась. Он перестал быть интересен, и Голливуд переключился на новые, свежие имена.
Трехмерное фэнтезийное приключение "Путешествие к центру Земли" принесло мировые кассовые сборы в размере 242 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов долларов, подтвердив позицию Фрейзера как одного из ведущих актеров и предоставив ему шанс еще раз сыграть персонажа этой картины - в сиквеле. Но тут Фрейзер совершил огромную ошибку: он отказался от участия в фильме "Путешествие 2: Таинственный остров". Роль отдали Дуэйну "Скале" Джонсону. Когда картина стала кассовой бомбой 2010 года, Фрейзер свою ошибку осознал, но было поздно. "Путешествие 2" превзошло оригинал, собрав невероятные 335 миллионов долларов при бюджете в 79 миллионов долларов.
Похоже, тогда-то звезда Брендана Фрейзера и закатилась. Он перестал быть интересен, и Голливуд переключился на новые, свежие имена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А остальные - это что за "звезды"?
Он пережил развод + заболевание/операция, потерял форму и не смог и вернуться в прежние кондиции.
Хочу верить что он ещё поймает свою звезду
А если не интересны актеры, так тем более такой комментарий звучит глупо. Не находите?)
Хотя на Фишках много людей с завышенным (необоснованно) самомнением, которые любят рассказывать что они не смотрели, кого они не знают))) Но виной тому доступность открытых площадок, некоторым кажется, что так можно поднять свою значимость.
Хорошего дня! Не забывайте кинематограф, без Ваших оценок он загнется.