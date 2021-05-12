Актер-комик Пол Рубенс со своим персонажем из детского телесериала и двух художественных фильмов Пи-Ви Херманом был очень популярен в 80-х годах. Сериал "Пи-Ви" получил премию "Эмми". Но в 1991 году общественное мнение как о персонаже, так и о человеке, стоящем за ним, резко изменилось.



Во время визита к своим родителям в Сарасоту, штат Флорида, Рубенс был арестован за неприличное поведение (публичное обнажение и мастурбацию) в кинотеатре для взрослых. Чтобы избежать суда, актер, которому на тот момент было 38 лет, согласился принять участие в новой кампании по борьбе с наркотиками, но это ему мало помогло. Игрушки Пи-Ви были сняты с полок по всей стране, и до конца 90-х о Рубенсе никто не вспоминал.



В 2000-х он пытался было вернуться на экран, но ничего не вышло: как раз тогда против него были выдвинуты новые обвинения - на этот раз ему инкриминировалось хранение детской порнографии. Действуя по наводке, офицеры полиции изъяли тысячи предметов из его коллекции старинной гей-эротики, и хотя Рубенс всегда отрицал, что у него есть какие-либо сексуальные изображения детей, последние клочья его репутации сгорели в этом огне.



Прошло еще десять лет, прежде чем Пол Рубенс осмелился вернуться к своему персонажу. В 2016 году он сыграл главную роль в фильме Netflix "Большой праздник Пи-Ви". Фильм получил положительные отзывы критиков, но это слабое утешение для человека, который "прощелкал" большую часть своей карьеры из-за нескольких очень неправильных решений.