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10 актеров, которые сделали неправильный выбор и разрушили свою карьеру

10 актеров, которые сделали неправильный выбор и разрушили свою карьеру (11 фото)

Автор:
12 мая 2021 13:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: выбор   голливуд   знаменитости   ошибки   репутация   решение   факты биографии   шоу бизнес   
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В жизни каждого из нас иногда происходят события, о которых мы потом сожалеем. Бывает так, что нужно быстро делать выбор - и, увы, не всегда он оказывается верным. А за ошибки приходится дорого платить. И чем человек известнее, чем больше находится на виду - тем серьезнее могут быть последствия.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выбор   голливуд   знаменитости   ошибки   репутация   решение   факты биографии   шоу бизнес   
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9  комментариев
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12k
Агент Безопасной Национальности 59 минут назад
Видел Снайпса в "Блейде", слышал о Лохан и Фрейзере (у него вроде как морда лица знакомая).
А остальные - это что за "звезды"?
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430
Константин ****** 24 минуты назад
Да и правильно. Зашкварился - будь добр, свали из публичной сферы. В отличии от наших "звезд", на многих клеймо негде ставить, но их продолжают пихать везде.
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4k
Бу Полчаса назад
С Фрезером другая история.
Он пережил развод + заболевание/операция, потерял форму и не смог и вернуться в прежние кондиции.
Хочу верить что он ещё поймает свою звезду
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1k
Ловите наркомана! Полчаса назад
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42k
Цыц тут у меня Час назад
Кто все эти люди?
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