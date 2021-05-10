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История гамбергуров - как они получили популярность во всем мире

История гамбергуров - как они получили популярность во всем мире (1 фото)

Автор:
10 мая 2021 23:43
Метки: гамбургер   интересное   история   
577
1
Одним из самых знаменитых символов Америки в мире, наряду с джинсами и кока-колой, является гамбургер, или просто бургер, как его называют на Западе. Гамбургер – это популярный американский бутерброд с «очень американской» по своей сути историей появления. Вообще, гамбургер – это разновидность сэндвича, т.е. бутерброда с ингредиентами, расположенными между двумя кусками хлеба.

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Метки: гамбургер   интересное   история   
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11  комментариев
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7k
bum-bum 2 часа назад
автор, ни один всадник не будет класть под седло никакого мяса. К примеру лошади сильно потеют, если у них будет кроме собственного пота ещё мокрый кусок мяса, то это означает что очень быстро эта лошадь выйдет из строя. Потому что у нее кровавые мозоли будут. Опять же - жопой мясо не отобьешь, а от температуры тела лошади оно не приготовится. Максимум протухнет. Приписднул ты, автор, знатно.
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1k
💰красава💰 2 часа назад
Приятного аппетита! :))))

Ссылка youtu.be
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492
Вано 3 часа назад
гамбЕргУры это сильно...
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8k
Павел 3 часа назад
Для чего сюда притянули монголов?
Можно притянуть чукчей которые зубами фарш мелют.
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14k
Corvus Corax 8 часов назад
Правильные гамбургеры

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33k
Гёз Уленшпигель 8 часов назад
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8k
Вася 9 часов назад
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8k
Вася 9 часов назад
Ссылка coub.com


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