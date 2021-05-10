История гамбергуров - как они получили популярность во всем мире

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От других видов сэндвичей он отличается обязательным наличием мяса, хотя в последние несколько десятилетий появилось множество вариаций с рыбой и другими ингредиентами.История гамбургера начинается целых 8 веков назад в монгольской армии. В долгих военных кампаниях у монголов не было ни возможности, ни времени везти за собой большой обоз, поэтому они питались максимальной упрощенной пищей. В частности, они клали нарезанное мясо лошадей или верблюдов под седло, где оно отбивалось из-за постоянной скачки и медленно готовилось под влиянием тепла, исходящего от лошади. Получившуюся «отбивную» монголы употребляли с кумысом. Это блюдо стало основой для появившегося позднее татарского бифштекса. По одной из версий, его привезли в Гамбург русские купцы. По другой версии, рецепт этого блюда привез в Гамбург один из немецкий купцов из своего путешествия в Азию в начале 19 века. Позднее в Гамбурге был изобретен гамбургский стейк, который готовили из вручную сделанного и обжаренного в панировочных сухарях фарша.Гамбургский стейк стал предтечей гамбургера (который в переводе означает «гамбургский»). Его рецепт привезли с собой в Америку многочисленные немецкие иммигранты, а вскоре его стали готовить для них в портовых заведениях. В дальнейшей истории гамбургера имеются разночтения – на звание его «первооткрывателя» претендуют до десяти человек. Скорее всего, здесь имеет место феномен «технологического параллелизма», когда несколько человек делают одно и тоже открытие в небольшой отрезок времени. В конце концов, чтобы изобрести гамбургер, достаточно положить мясную котлету между кусками хлеба.История распространения гамбургеров по всем США, а затем и по всему миру начинается в 1916 году, когда Уолтер Андерсон открывает свой первый ресторан, в котором готовили гамбургеры. Андерсон впервые добавил в гамбургеры новый ингредиент – огурцы. В 1923 году в его компанию вложил деньги Эдгар Инграм. В этот период им пришла идея об открытии ресторана быстрого питания. В результате, в следующие несколько десятилетий компания Андерсона «Уайт Касл» разрослась до сотни ресторанов быстрого питания. Уолтер Андерсон по праву считается «Генри Фордом гамбургеров», т.к. он впервые ввел у себя в ресторанах конвейерную систему приготовления пищи и обслуживания клиентов. Все процессы были стандартизированы, а цена гамбургеров снизилась до пяти центов, что принесло им популярность среди широких слоев населения.Гамбургер стал едой индустриального века – он быстро готовился, быстро продавался – лучший выбор для вечно спешащих американцев. Особенно популярны гамбургеры стали у автомобилистов из-за возможности приобрести их не выходя из автомобиля.Настоящий взлет популярности и всемирная известность гамбургеров связана со всеми известно корпорацией, первый ресторан сети которой был открыт в 1937 году Патриком Макдональдом и двумя его сыновьями неподалеку от города Монровия в Калифорнии. Благодаря активной политике предоставления франшиз сеть росла быстрыми темпами, в том числе и в других странах. С корпорацией связана максимальная стандартизация всех процессов производства и продажи, удешевление ингредиентов и конечного продукта, активная рекламная политика, что и привело к невероятной популярности гамбургеров во всем мире.