FISHKINET
Корпусная мебель для дома и офиса Корпусная мебель для дома и офиса Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных Женщина воспользовалась выгодным предложением и купила дома в Сицилии по одному евро Женщина воспользовалась выгодным предложением и купила дома в... Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой Легкий способ открыть банку с упрямой закручивающейся крышкой Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Простая радость мойщика окон Простая радость мойщика окон Латынина прекрасна своей незамутненной глупостью. О вирусах и индейцах - это шедевр Латынина прекрасна своей незамутненной глупостью. О вирусах и... Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить советским школьникам Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить... Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом ТОП-18 самых горячих спортсменок мира ТОП-18 самых горячих спортсменок мира Крольчиха, которая умеет тонко намекнуть Крольчиха, которая умеет тонко намекнуть Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой Отечественной войны в цвете Нейросети помогли восстановить уникальные кадры Великой... Стрельба из пузырькомёта Стрельба из пузырькомёта 10 советских художников, которых надо знать 10 советских художников, которых надо знать 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило Фотоподборка Фотоподборка Сеанс синхронного кивания Сеанс синхронного кивания Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада
Главная > Фото 
Учёный, отказавшийся от сотрудничества с американцами, был убит в начале 80-х

Учёный, отказавшийся от сотрудничества с американцами, был убит в начале 80-х (1 фото)

Автор:
05 мая 2021 18:29
Метки: СССР   убийитво   ученый   
1316
1
Убийство главного конструктора Куйбышевского бюро автоматизированных систем (КБАС) Министерства авиационной промышленности СССР Игоря Бережного произошло в Москве 4 февраля 1981 года. В тот день конструктор должен был улететь обратно в Куйбышев (ныне — Самара). В машине его ждала коробка с лекарствами, которую ему передали коллеги. Мать Бережного была тяжело больна, и он постоянно искал редкие препараты.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   убийитво   ученый   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66
Murrkin 43 минуты назад
Жуткий копипаст, хоть бы текст сначала прочитал, а то куча левых вложений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
_________ 41 минуту назад
Ох уж эти американские бейсболисты!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 Час назад
Сенсация! Учёный, отказавшийся от сотрудничества с американцами, был задушен жабой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Парагвайский шпион Час назад
Парагвайская дурь никому не нужна? Лучше колумбийской. Контрабандный товар!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tano Час назад
Ну по такой логике могли и рептилоиды убить. Чтобы затормозить человеческий прогресс.
Если уж ГБ при Андропове установили хищения, то прилетать сюда ЦРУ согласно бритве Оккама - лишнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 2 часа назад
"Забит бейсбольными битами" - это точно американские спецслужбы. В России в бейсбол не ирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим 2 часа назад
Вот как правосудия в стране боялись, и властей, что двое из пятерых самоуничтожились..не то что сейчас, спиз..ят ярды, а их по голове погладят, а потом условку влепят. Или вообще за границу свалить успеют и естественно искать никто не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 3 часа назад
Сумбурно.
Понятно что нечисто, тем не менее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 3 часа назад
Да всё по классической схеме!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Корпусная мебель для дома и офиса Корпусная мебель для дома и офиса Как в СССР создавали леса в форме слов Как в СССР создавали леса в форме слов Как в СССР боролись с вирусами и побеждали эпидемии Как в СССР боролись с вирусами и побеждали эпидемии Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели Удивительные заправки времён СССР Удивительные заправки времён СССР Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники
Rus77
Повышенное чувство справедливости.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7167



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
История первого советского робинзона Павла Вавилова
1
9
История первого советского робинзона Павла Вавилова
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
2
45
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
﻿
Корпусная мебель для дома и офиса
Корпусная мебель для дома и офиса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#факты#природа#красота#позитив#ВОВ#приколы#кино
#фото#Россия#животные#история#аварии#СССР#автомир#комментарии#авария дня#новости
#интересно#интересное#картинки#авто аварии#люди#подборка#прикольные#отдых#девушки#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться