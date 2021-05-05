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Автомобиль — микроавтобус "Ныса" — тронулся с места, но почти сразу остановился на Мясницкой. Шёл мокрый снег, он налипал на лобовое стекло, и водитель Рашид вышел, чтобы протереть его тряпкой. На заднем сиденье Бережной как раз вскрывал коробку с лекарствами. В 19:30 раздался взрыв. Водителя отбросило от машины, крышу с микроавтобуса взрывной волной сорвало. Главный конструктор был мёртв.Направленный взрывВзрыв на улицах Москвы наделал много шума в силовых структурах СССР, а следствие, за которым наблюдал лично председатель КГБ Андропов, велось несколько лет и по очереди отрабатывало все возможные версии. Среди них были заказное убийство, месть, сведение личных счётов и даже сокрытие другого преступления — хищения средств в КБАС.Вёл дело № 59 под кодовым названием "Капкан" следователь прокуратуры по особо важным делам Николай Антипов. Первым под подозрение попал водитель Рашид. Но вскоре после допроса его отпустили — улик против него не было. Рашид рассказал следователю, что коробку с лекарствами ему в 18:15 передал начальник специального техбюро Соломон Беренштейн. Выяснили, что Беренштейн взял её у другого водителя — Виктора, который и доставил коробку в московскую контору КБАСа. Но водитель Виктор на происхождение коробки пролить свет тоже не мог. Он рассказал, что коробку ему передал неизвестный, чью внешность он затрудняется описать. Неизвестный сказал, что Бережной забыл коробку с лекарствами в министерстве, и попросил передать её учёному. Ниточка оборвалась.Между тем эксперты выяснили, что в бомбе-ловушке использовалось около 350 граммов взрывчатки, а сам взрыв был направленным, то есть должен убить именно того человека, в руках которого находилась коробка. Это полностью исключало какой бы то ни было бытовой след. Но тем не менее следствие настойчиво искало самые простые причины смерти учёного.Воруют и сводят счёты?В научных кругах Бережного знали как авторитетного и перспективного учёногоВ научных кругах Бережного знали как авторитетного и перспективного учёногоЧто же за человек был Бережной? Быть может, действительно имело место простое сведение счётов? Главный конструктор КБАС был гением, стоявшим у истоков советских разработок так называемых звёздных войн. Как это ускользнуло от внимания следствия, не очень понятно. Возможно, версии были "спущены" сверху, а само ведение следствия то и дело специально направлялось по ложному следу. А расследовать было что.После проверки финансовой стороны деятельности КБ ревизоры обнаружили недостачу — 20 тысяч рублей. Внимание прокуратуры сосредоточилось на четырёх сотрудниках КБ: начальнике техотдела Геннадии Нерозе, его заме Владимире Нехорошеве, фотографе отдела Михаиле Цыганкове и начальнике московского спецтехбюро Соломоне Беренштейне.Тут же были выписаны ордера на арест, но допросить удалось не всех. Когда пришли за Геннадием Нерозей, он открыл портфель, достал нож и пырнул себя в живот. Свидетели утверждали, что Нерозя очень сильно боялся допроса — "тюрьмы так не боятся". Вместо СИЗО его доставили в больницу и спасли. Фотограф Цыганков, прямо перед тем как зайти в кабинет к следователю, выпил залпом пузырёк ядовитого дихролэтана. Отвечать на вопросы он уже не смог, через час потерял сознание и умер в больнице.7 фантастических фильмов, на которые советские школьники сбегали с уроков7 фантастических фильмов, на которые советские школьники сбегали с уроковВскоре после смерти Бережного произошло и ещё одно убийство, которое тоже не было раскрыто, — соратника главного конструктора, учёного Валентина Сафронова. Он поехал в Москву и пропал. Позже тело Сафронова было найдено повешенным в одном из технических помещений московского метро. Слишком замысловато для самоубийства, не находите?Между тем прокуратура всё же пыталась довести до суда дело о хищениях и убийстве, которые проворовавшиеся учёные якобы совершили из мести. Но на суде убийство доказано не было. А вот хищения действительно были. В деле фигурировали плёнка "Кодак", телевизоры, проекторы, мебель, выделенная КБ. Уголовное дело было возбуждено даже против самого Бережного — на некоторых документах значилась его подпись, но дело прекратили в связи со смертью обвиняемого. Главный конструктор действительно знал о делишках, которые проворачиваются за его спиной, накануне смерти Бережной имел с Нерозей нелицеприятный разговор на эту тему и понизил его до директора пионерского лагеря, который строился для детей сотрудников КБ.В августе 1985 года Куйбышевский спецсуд за хищения государственной собственности приговорил Нерозю к 10 годам колонии усиленного режима, Беренштейна — к восьми годам. А Владимиру Нехорошеву дали условный срок — три года. Он признался, что КБ действительно использовало выделенную киноплёнку "Кодак" не по назначению — сотрудники КБ снимали официальные мероприятия в Куйбышеве для местной администрации, сделали фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о себе не забывали — фотографировали детские утренники и школьные выпускные. Есть ещё одна деталь, достойная удивления: после освобождения Геннадий Нерозя пропал без вести. Где он и жив ли, неизвестно.Удивительно, что почти сразу следователи отмели столь важную версию, как возможная операция зарубежных спецслужб. А ведь именно она спустя годы кажется наиболее правдоподобной. Воришки не убивают себя, они не пьют отраву и не делают себе харакири кинжалами. А вот шпионы к такому вполне готовы.Как стало известно из недавно обнародованных секретных материалов ЦРУ, американская разведка "вела" Игоря Бережного с 1966 года. В 1980-м в Куйбышев с целью ознакомления с изобретениями Игоря Бережного приезжала целая делегация инженеров из США. Как вспоминал Владимир Нехорошев, американцы хлопали главного конструктора по плечу, то и дело шептали ему что-то на ухо и несколько раз в открытую предлагали поменять "убогое КБ" на более технически совершенную базу за рубежом. Разумеется, Бережной отказался от сотрудничества. Возможно, именно в этот момент он и подписал себе смертный приговор.Разработки Бережного были уникальными и имели ценность как сами по себе, так и в качестве потенциального оружия. Самым известным из его изобретений стала посадочная лазерная система "Глиссада", которая позволяла самолётам садиться в условиях плохой видимости — ночью, в тумане, дыму. Она представляла собой три лазерных луча, два из которых определяли плоскость снижения. Третий луч направлялся между ними. Если он не выступал за пределы обозначенной плоскости, самолёт без проблем выходил на посадочную полосу. Но между гражданским лазером и его военным применением — тонкая грань. Этот же лазер мог применяться и как целеуказатель. Сейчас система "Глиссада-М" доработана и используется самолётами во всём мире.Кроме того, КБ Бережного разрабатывало шасси на воздушной подушке для самолётов. Подобные разработки вели и американцы, но наши сумели достичь в этом успехов и создали такое шасси для истребителей Сухого, опередив США на 10 лет.Специальный яд или биологическое оружие? Как убили журналиста, расследовавшего деятельность секретных лабораторий СШАСпециальный яд или биологическое оружие? Как убили журналиста, расследовавшего деятельность секретных лабораторий СШАПогибший в метро Валентин Сафронов вёл с Бережным разработку лазерной пушки с ядерной подкачкой, которую можно было бы в случае войны использовать против спутников противника. Для испытаний этой пушки у озера Балхаш строили специальный полигон.Скорее всего, США боялись, что СССР в ближайшие годы совершит прорыв в космических военных технологиях. Поэтому Игоря Бережного убили, возможно используя ближайшее окружение, на которое можно было воздействовать шантажом. Именно это могло бы объяснить панический страх Нерози и самоубийство Цыганкова. Можно даже допустить, что следствие было пущено по следу хищений каким-нибудь высокопоставленным кротом — предателем, работавшим на США. Интересно, что у Нехорошева была своя версия убийства Бережного. Он до сих пор считает, что Бережного убили свои — "для острастки других выскочек".Смерть великого конструктора стала первой в целой череде таинственных смертей лучших умов СССР, а потом и России. Их были многие сотни так и нераскрытых убийств. Скорее всего, ниточки вели за океан, ведь доктрина ЦРУ гласила: наличие у других стран какой бы то ни было науки само по себе несёт угрозу США. Хочется надеяться, что сейчас дело охраны лучших конструкторов страны находится на высоте и спецслужбы отслеживают попытки зарубежных коллег убрать их. Но факты заставляют в этом сомневаться.В 2002 году были убиты академик, директор НИИ электромашиностроения Игорь Глебов, заведующий кафедрой микробиологии Второго государственного медуниверситета Валерий Коршунов и директор Института психологии РАН Андрей Брушлинский. В 2004-м — математик Вячеслав Фёдоров, в 2005-м — ударом по голове директор НИИ антимикробной химиотерапии Леонид Страчунский, отравлен доктор технических наук Сергей Вовк. Бейсбольными битами был забит до смерти специалист по пси-защите Эльдар Мамедов, убит военный психолог Михаил Ионов. Список, к сожалению, можно продолжить. Работа на благо Отечества стала смертельно опасной. Тем больше уважения к тем светлым умам, которые двигают российскую науку вперёд, потому что иначе не могут.