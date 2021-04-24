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Не буду долго ходить вокруг да около, а сразу перейду к сути. Бабушке было 83 года, жила она одна. Несколько раз в неделю к ней приходили родственники – пообщаться, принести еду, прибраться.Последние несколько лет она сильно жаловалась, что ей очень одиноко. С соседями общение у нее давно не сложились, а родственники (по объективным причинам) перевезти ее к себе не имели возможность.Так и жила она себе в одиночестве, пока не подошла плановая госпитализация в местный госпиталь «Ветеранов войн». Она должна была провести там несколько недель, подлечившись по линии кардиологии. Когда пришло время выписываться, она заявила, что не хочет возвращаться к себе домой. Дело в том, что за время, проведенное в госпитале, она сдружилась с такими же одинокими стариками – короче говоря, нашла то недостающее общение, которого ей так давно не хватало. Поэтому она попросила своих родственников, устроить ее в Дом престарелых. Так бы она смогла жить среди таких же пенсионеров, тем самым решив проблему одиночества.Родственники собрали все документы и справки для оформления бабушки в то самое специализированное учреждение и перевезли ее туда на ПМЖ. Первые несколько дней она была счастлива, но скоро начала резко сдавать, причем предпосылок никаких не было. Спустя две недели старушка скончалась… инфаркт.Спустя некоторые время мой друг случайно встретил врача, который наблюдал усопшую в госпитале «Ветеранов войн». Там он рассказал ей печальную новость, но доктор совершенно не удивилась. Она рассказала, что в ее практике так происходит очень часто. На подсознательном уровне Дом престарелых воспринимается как место, куда отправляют умирать. Это некая точка невозврата. Кроме того, там старики начинают чувствовать, что совсем никому не нужны. Вот из-за этих двух факторов они и «сгорают» там за очень короткий промежуток времени.Берегите своих близких!