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Сообщество Истории из жизни 1655 постов • 717 подписчиков подписаться
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Бабушка попросила отвезти ее в Дом престарелых, через 2 недели ее похоронили

Бабушка попросила отвезти ее в Дом престарелых, через 2 недели ее похоронили (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 20:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: больница   дом престарелых   история   правда   реальная история из жизни   смерть   старость   
1146
1
Это не очередная придуманная страшилка для сбора лайков, а вполне себе реальная история. Произошла она в семье моего близкого друга, поэтому рассказ практически от первого лица. Надеюсь, данный случай заставит многих задуматься перед тем, как совершать такой судьбоносный шаг.

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Метки: больница   дом престарелых   история   правда   реальная история из жизни   смерть   старость   
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8  комментариев
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91
Ольга Т 47 минут назад
Причем тут дом для престарелых и точка невозврата? У бабули уже были проблемы с сердцем. Так что хоть не в одиночестве эти две недели провела, а в общении с другими людьми.
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7k
Majul 15 минут назад
Дом престарелых, в любой стране, как бы он не назывался, есть всегда последнее пристанище. И сколько там человек проживет никак не зависит от места (почти всегда), т.к. туда действительно едут (везут) умирать.
Если нет возможности ухаживать за человеком, когда либо он уже не в уме, либо хронически болен, к сожалению все мы смертны, то дом престарелых единственный выход.
Печалньо, но факт...
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4k
RomaXz 21 минуту назад
Я бы посоветовал не обращаться больше ко врачу, который верит во всякие " точки невозврата".
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46k
noName RomaXz 3 минуты назад
Можно верить во что угодно,но статистика...врач прав
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
Да. История грустная. Однако что с левой рукой на фото у бабушки? Она явно прифотошопена! Посмотрите внимательно- халк и вепри позавидуют таким размерам кисти!!!
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80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
тут нынешнему поколению до пенсии хотя б дожить
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1k
rezus_44 42 минуты назад
заграничный гомосек стасян всё о русском народе беспокоится , даже спать не может ...всё строчит и строчит х@ню
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3k
Тень 46 минут назад
83 года... Какие еще предпосылки?
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Преподобный Стасян

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