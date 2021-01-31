Мужчина, который боялся стареть

В двадцать я собрал сумку и переехал жить в Новосибирск. Одно это давало мне право смотреть на всех сорокалетних, оставшихся в моем родном городке, свысока. Потому что я в двадцать сделал то, на что они и в сорок не решились - я круто поменял жизнь.



В двадцать пять я, наконец, женился на своей любимой, с которой к тому моменту прожил уже пять лет. Это не приблизило меня к сорока, хотя официально меня силком вписали в когорту взрослых людей.



В двадцать семь у меня родилась дочка, и я повзрослел. Не в смысле "поседел в один день", просто ответственность выросла примерно в тысячу раз. И теперь сорокалетние люди перестали мне казаться инопланетянами. Я начал чувствовать неотвратимое приближение сорока.



Стукнуло тридцать, и я вздохнул с облегчением. До сорока еще целых десять! А это вам не шуточки, десятку еще протянуть надо. Все мысли о грядущем сорокалетии начисто вылетели из головы. Жизнь кипела крутым варевом, некогда было думать о таких пустяках.



Много всего случилось за эти десять, я даже умудрился стать писателем!



Теперь вы читаете мои рассказы и знать не знаете, какие страсти кипят в этом теперь уже сорокалетнем теле. Я не думал про сорок до вчерашнего дня. А вчера вдруг осознал, что завтра - сорок. И это не отменить, не перенести, не переписать цифры.



Сорок.



Те самые, до которых сто миллионов парсеков. Гляжу по сторонам и с некоторым удивлением отмечаю, что сорокалетние коллеги не такие уж и старые, что сорокалетние женщины красивы яркой свежей красотой, что все мы умеем смеяться, делать глупости и любить еще более страстно и пылко, чем в пятнадцать.



Расхожая фразочка "В сорок все только начинается" не обрела для меня смысла. У меня ничего не заканчивалось, чтобы начинаться. У меня все только нарастает сейчас. Любовь, умение радоваться мелочам, умение вовремя промолчать (вру, я так и не научился, но знаю тех, кто умеет), взгляды на мир стали прозрачнее, да и сам мир ярче.



Подумал было подбить промежуточные итоги. Мол, с чем же я пришел к сорока? Все ведь так делают. Ну и пусть делают, я не хочу. Я свои итоги подведу в конце пути, а сейчас я только разобрался, как же правильно шагать. Так, чтобы не в ногу и не со всеми по пути.



Так что прямо сейчас, пока вы все это читаете, мне сорок. Поздравляйте, выпейте за мое здоровье чего-нибудь хорошего, пожелайте мне чего хотите. Но помните - фиг я когда буду сорокалетним.