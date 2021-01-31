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Мужчина, который боялся стареть

Мужчина, который боялся стареть (2 фото)

Автор:
31 января 2021 09:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Денис Соболев   возраст   история   люди   мужчина   старость   страхи   фото   
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Как-то по умолчанию принято считать, что мужчины легче относятся к старению, чем женщины. Но история Дениса Соболева говорит об обратном.

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Метки: Денис Соболев   возраст   история   люди   мужчина   старость   страхи   фото   
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