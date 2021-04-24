Как правильно обращаться с яйцами

×

Категории яицЯйца делятся на категории в зависимости от своей массы. Информация о принадлежности к какой-либо категории указана на скорлупе в виде цифр или букв. Стоит запомнить простое правило: чем больше цифра, тем меньше будет размер. Самые крупные яйца обозначаются буквами.- Самые мелкие весят от 35 до 44,9 грамма – 3-я категория (3)- Покрупнее весят от 45 до 54,9 грамма – 2-я категория (2)- Еще крупнее – от 55 до 64,9 грамма – 1-я категория (1)- Самые крупные яйца – от 65 до 74,9 грамма – отборные (О)- К высшей (В) категории относят яйца весом более 75 граммов.МаркировкаПриоткройте упаковку и осмотрите яйца. Согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр – они могут быть синими или красными.На полках магазинов встречаются яйца с достаточно «яркими» этикетками: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» – яйца с селеном, «витаминные» яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Производители такое обогащение называют «созданием продуктов с заданными свойствами». Подобные яйца получают путем добавления к корму несушек соответствующих ингредиентов.Сегодня в обществе идут жаркие споры по поводу этих процедур обогащения. Одни утверждают, что это, безусловно, полезно, ведь яйцо со всеми своими элементами усваивается почти на 97–98%. Другие говорят о маркетинговых уловках и пропагандируют натуральность, аргументируя свою точку зрения тем, что природа уже заложила все необходимое в яйца. Диетологи тоже не имеют общего мнения о пользе обогащения яиц, поскольку у каждого человека должен быть свой рацион питания в зависимости от недостатка или избытка конкретного элемента в организме.Многие производители также маркируют свою продукцию фразой «яркий желток». В целом цвет желтка зависит от того, чем несушка питалась. Обычно насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый. Поэтому некоторые производители стали вводить в рацион кур добавки, окрашивающие желток в ярко-оранжевый цвет.Не стоит обращать вниманиеЦвет яиц. Он многих сбивает с толку, порождая небылицы. В действительности цвет зависит всего лишь от того, была ли курица «брюнетка» или «блондинка». У светлых пород кур яйца белые, у черненьких, пеструшек и рыженьких скорлупа яиц коричневая. Состав у белых и коричневых яиц идентичный, пищевые свойства не отличаются.Надписи «био», «эко», «органические» на упаковке яиц. Учитывая то, что в России нет никакой сертификации по этому вопросу, они не могут ничего гарантировать. Вот за рубежом это может означать, что куры-несушки были выращены на свободном выгуле и натуральном корме, богатом хлорофиллом.Шероховатость скорлупы. Существует мнение, что шероховатая скорлупа является признаком низкокачественного товара, который не богат витаминами и имеет более хрупкую структуру, то есть такой товар легко разбить. Лабораторные исследования Роскачества никакой взаимосвязи между текстурой скорлупы и качеством яйца не выявили.Стоит обращать вниманиеСрок изготовления. В обязательном порядке он должен быть указан на упаковке. Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше.Производитель. Его выбирайте по следующему принципу: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше. Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше.Место хранения яиц. Оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно.Срок хранения яиц, который регулируется ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые. Технические условия». При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение:- диетических яиц – не более 7 суток;- столовых яиц – от 8 до 25 суток;- мытых яиц – не более 12 суток.Также необходимо обратить внимание на скорлупу. Исследуйте ее на предмет трещин, сколов и чистоты. Желательно, чтобы яйца были чистыми, без перьев и следов помета, без повреждений.Как правильно обращаться с яйцами, когда вы принесли их домойПеред употреблением мойте яйца с мылом под теплой проточной водой.Мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – бактерия сальмонелла.Храните яйца отдельно от сильно пахнущих продуктов и от сырого мяса. Наилучшая температура примерно 0–5 °С.Проверить свежесть яйца можно, опустив его в воду. Если оно тонет, то свежее, если поднимается к поверхности одним концом – не первой свежести, плавает на поверхности – несвежее.Варите яйца в соленой воде. Даже если яйцо треснет, соль не даст вытечь белку наружу.После того как яйца при варке дошли до нужной кондиции, опустите их в ледяную воду, так они будут лучше чиститься.Проверить, какое перед вами яйцо – сырое или вареное, можно, раскрутив его на ровной поверхности. Вареное яйцо будет крутиться быстро и долго. Сырое едва ли сделает один оборот вокруг своей оси.Источник: https://a-eda.ru/interesnye-sovety-kulinaram/1832-kak-pravilno-obraschatsya-s-yaycami.html