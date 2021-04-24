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Как правильно обращаться с яйцами

Как правильно обращаться с яйцами (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 18:00
Метки: выбор яиц   как выбрать яйца   яйца   яйцо   
821
1
42 миллиардов яиц ежегодно производится в России, а в среднем каждый россиянин съедает 277 штук в год. Шершавые или гладкие, маленькие или побольше, белые или коричневые — какие яйца лучше выбрать в магазине и как с ними обращаться, чтобы получить только пользу? Рассказывают эксперты Роскачество.

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Метки: выбор яиц   как выбрать яйца   яйца   яйцо   
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41k
Максим Т. 5 часов назад
Как,как. Нежно!
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41k
doker 2 часа назад
Хехе... Напомнили, прямо сейчас поставил варить яйца.
Беру в "магните". В этот ковшик вмещалось 6 яиц, а сейчас - 8 яиц. Цена та же. Яйца той же птицефермы...

Как!?

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93
Ольга Т 2 часа назад
С момента как курица снесла яйцо, то оно живое до 6 суток, потом есть можно, но оно уже не живое.
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510
kuka Ольга Т 2 часа назад
Что значит неживое. Яйца под клушу собирают недели 1-3, и из них выводятся цыплята. И в дикой природе примерно также.
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93
Ольга Т kuka Час назад
Неживое яйцо - это оплодотворенное яйцо, но из него уже никогда не сможет вылупиться цыпленок, если его положить под наседку или в инкубатор. Это яйцо стало просто кормом. Под наседку до 6 дней собирают яйца от всех кур. Если позднее, то вероятность, что из них вылупятся цыплята здорово уменьшается. Это при температуре на уровне 20 градусов в хорошо проветриваемом помещении, то все-таки оптимально 5-7 дней. Куры были у нас всегда и не по наслышке знаю, но чтобы курицу посадить на 21 день на какие-то сомнительные яйца и остаться без цыплят?... Даже не знаю что Вам сказать.
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500
Андрей 2 часа назад
Варите яйца в соленой воде. Даже если яйцо треснет, соль не даст вытечь белку наружу. После того как яйца при варке дошли до нужной кондиции, опустите их в ледяную воду, так они будут лучше чиститься. Проверить, какое перед вами яйцо – сырое или вареное, можно, раскрутив его на ровной поверхности. Вареное яйцо будет крутиться быстро и долго. Сырое едва ли сделает один оборот вокруг своей оси.

Таких вещей только тупые не знают!
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12k
Алан 3 часа назад
Чесать
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41
bswwfan 5 часов назад
А можно поподробнее про хранение. А то забыл и осталось яйцо от декабря 20 года. А на днях разбил его и оно было нормальным.
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8k
Караганда bswwfan 3 часа назад
разбивать-это больно.
про хранение-трусы каждый день менять и мыть с шампунем два раза в неделю-если секса не было-а если был то по обстоятельствам
а куриные забывать не надо-их проще купить-а не хранить.
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4k
КремлеКот 5 часов назад
"42 миллиардА"
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7k
Cornho КремлеКот 4 часа назад
Там ещё и "эксперты РоскачествА".
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18k
kamanch 5 часов назад
Как-как?
Подмывать.
Если планируется их засовывать бабенциям в рот, то можно брить.
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845
докладчик в угол 5 часов назад
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7k
Cornho докладчик в угол 4 часа назад
При этом папочка сам путает "чтобы" и "что бы"?
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120k
Игорь 5 часов назад
Вы тупоконечник или остроконечник? А да Джонатан Свифт если что.
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528
Шурман 5 часов назад
Не знаю кто там по 277 штук в год сьедает , я их варю максимум на рыбалку и то штуки 4-5 не больше . Именно моя семья покупаем по штук 10 и этого хватает на пару недель . Ну не любители мы . Друг купил 5 куриц и одного петуха , так Теперь уже не знает куда девать эти яйца , c каким то магазинчиком договорился там все био вот им и сдает . Сам себе геморрой придумал .
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18k
kamanch Шурман 5 часов назад
Не благодари
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7k
Cornho Шурман 4 часа назад
277 штук это всего лишь 92 яичницы из трёх яиц. Знаю людей, которые такую яичницу едят на завтрак практически ежедневно. У них на год значительно больше получается.
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10k
G@M Шурман 4 часа назад
На завтрак ем глазунью из одного яйца с помидорами. 365 яиц в год...
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528
Шурман G@M 4 часа назад
Когда занимался спортом я их десятками пил с молоком , но это было в 93-2000 году . Теперь меня хрен заставишь их кушать , обожаю их в рассольнике , блин нафиг я о нем вспомнил :)
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10k
G@M Шурман 3 часа назад
Вари и ешь....
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