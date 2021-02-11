Многие уверены, что пингвин самец высиживает яйца, заботясь о благополучии будущего потомства. Тогда как задача самки заключается только в том, чтобы их снести. Так ли это на самом деле?
В процессе эволюции птицы выработали специфические стратегии полового поведения и, в том числе, ухода за потомством. Чаще всего самцы проявляют внимание в отношении самок, привлекая и завоевывая их внимание, а самки заботятся о благополучии будущего потомства. Но в мире пернатых бывают и исключения.
Большая часть видов пингвинов откладывает и высиживает два яйца. Исключение составляют императорские и королевские – они несут только по одному яйцу. Высиживание осуществляется путем поддерживания яйца на лапках, а сверху оно прикрывается особой кожистой складкой на животе птицы. Аналогично защищают от мороза и появившихся на свет малышей.
В действительности оба пингвина-родителя высиживают яйца по очереди. Пока один из них уделяет время будущему потомству, второй отправляется на поиски пропитания. У императорских пингвинов высиживанием занимается в основном самец. Отложившая яйцо самка отправляется к морю на поиски пищи и возвращается обратно только спустя 50 дней: примерно столько времени необходимо для вылупления птенца. За этот промежуток самец теряет в весе почти половину. Если в силу каких-то причин самка опоздает или погибнет, то самец, чтобы не умереть голодной смертью, тоже может бросить яйцо или даже успевшего появиться из него малыша и уйти к морю на кормежку.
Пингвины отлично плавают благодаря обтекаемой форме тела, укороченной шее и длинным крыльям плоской формы. Для полета их крылья не подходят, поскольку больше похоже на ласты. В зависимости от типа корма у пингвинов может быть как длинный и тонкий, так и короткий и основательный клюв. Представители первой группы употребляют в пищу преимущественно рыбу, тогда как вторые питаются планктоном. Пингвины хорошо видят под водой, а их перья позволяют без проблем находиться в морской воде в течение долгого времени.
Для плавания пингвины используют 3 своего рода стиля: перемещение по поверхности, полет над водой благодаря разгону с помощью крыльев, прыжковое перемещение, напоминающее движения дельфинов. Третий стиль помогает птицам дышать, не отражаясь на скорости движения. К тому же во время выпрыгивания на птицу не оказывает воздействия сопротивление воды.
Королевские пингвины за полмесяца способны преодолеть расстояние до 1000 км. Они также хорошо ныряют и могут спокойно оставаться под водой до четверти часа. Жители Антарктики с трудом перемещаются по суше из-за коротких лапок. Заснеженные и покрытые льдом участки они преодолевают на брюхе, помогая себе отталкиваться крыльями и лапами.
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