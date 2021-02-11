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Заботливый папаша во фраке

Заботливый папаша во фраке (3 фото)

Автор:
11 февраля 2021 12:00
Сообщество : Животные
Метки: высиживание   пингвин   потомство   почемучка   птица   самец   самка   яйцо   
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Многие уверены, что пингвин самец высиживает яйца, заботясь о благополучии будущего потомства. Тогда как задача самки заключается только в том, чтобы их снести. Так ли это на самом деле?

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Метки: высиживание   пингвин   потомство   почемучка   птица   самец   самка   яйцо   
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