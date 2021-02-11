Большая часть видов пингвинов откладывает и высиживает два яйца. Исключение составляют императорские и королевские – они несут только по одному яйцу. Высиживание осуществляется путем поддерживания яйца на лапках, а сверху оно прикрывается особой кожистой складкой на животе птицы. Аналогично защищают от мороза и появившихся на свет малышей.

В действительности оба пингвина-родителя высиживают яйца по очереди. Пока один из них уделяет время будущему потомству, второй отправляется на поиски пропитания. У императорских пингвинов высиживанием занимается в основном самец. Отложившая яйцо самка отправляется к морю на поиски пищи и возвращается обратно только спустя 50 дней: примерно столько времени необходимо для вылупления птенца. За этот промежуток самец теряет в весе почти половину. Если в силу каких-то причин самка опоздает или погибнет, то самец, чтобы не умереть голодной смертью, тоже может бросить яйцо или даже успевшего появиться из него малыша и уйти к морю на кормежку.